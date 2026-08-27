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Ce le-a zis Filipe Coelho jucătorilor în vestiar după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Nicușor Bancu a spus tot

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic de Ararat Armenia, singurul gol al partidei fiind înscris de armeni în minutul 90+8, din penalty, după o fază de un dramatism nemaivăzut.
Flaviu Popa
27.08.2026 | 22:42
Ce lea zis Filipe Coelho jucatorilor in vestiar dupa AraratArmenia Universitatea Craiova 10 Nicusor Bancu a spus tot
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Capitanii Karen Muradyan si Nicusor Silviu Bancu la meciul dintre Ararat Armenia si Universitatea Craiova, contand pentru UEFA Europa League
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Cu toate acestea, antrenorul Filipe Coelho a încercat să-și ridice jucătorii imediat după meci și să le explice că trebuie să treacă foarte repede peste acest eșec. O victorie a Universității Craiova i-ar fi dus pe olteni în faze principală din Europa League, unde ar fi urmat dueluri tari cu echipe de top din Europa.

Nicușor Bancu recunoaște că echipa sa a pierdut calificarea cu Ararat din cauza greșelilor în apărare

Nicușor Bancu, unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul Coelho în vestiar. La fel ca și antrenorul, Bancu încearcă să vadă jumătatea plină a paharului și le reamintește fanilor că echipa a câștigat trei trofee.

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„A fost o greșeală a noastră pe final, ne-a costat asta. A apărat de două ori Popică, a venit to mingea la el. E vina noastră că nu am închis meciul, e și vina mea. Cred că am avut penalty la Nsimba și nu au vrut să dea. Până la urmă, și anul trecut am pățit la fel cu AEK Atena și am câștigat trei trofee”, a declarat Bancu la VOYO Sport 1.

Meciul la care face referire Bancu a avut loc în decembrie 2025. Atunci, oltenii conduceau cu 2-0 în minutul 65, dar pierdeau meciul cu 2-3 după ce grecii reușeau să înscrie după prelungiri două goluri.

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Nicușor Bancu dezvăluie ce le-a spus în vestiar, imediat după meci, antrenorul Filipe Coelho

Cu toate acestea, Nicușor Bancu le cere colegilor săi să-și revină rapid, pentru că urmează meciuri grele în campionat și, de ce nu, în Conference League. Într-un sezon lung și greu, unde moralul e foarte important, oltenii trebuie așadar uite meciul din Armenia.

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„Dacă nu marcăm e greu să câștigi. Am ratat foarte mult și am pierdut. Dacă noi făceam 1-0, 2-0, puteau marca și ei pe final. Toată lumea este dezamăgită, nu ai cum să fii bucuros sau fericit după acest rezultat. Trebuie să strângem rândurile și să mergem mai departe.

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Nu putem sta supărați, altfel vom lua bătaie și luni. A fost ceva motivant de la Mister, pentru noi, până la urmă este vina tuturor. Dacă noi marcam nu se mai ajungea aici”, a completat Nicușor Bancu, la VOYO Sport 1.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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