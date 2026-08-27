Ce le-a zis Filipe Coelho jucătorilor în vestiar după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Nicușor Bancu a spus tot

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Cu toate acestea, antrenorul Filipe Coelho a încercat să-și ridice jucătorii imediat după meci și să le explice că trebuie să treacă foarte repede peste acest eșec. O victorie a Universității Craiova i-ar fi dus pe olteni în faze principală din Europa League, unde ar fi urmat dueluri tari cu echipe de top din Europa.

Nicușor Bancu recunoaște că echipa sa a pierdut calificarea cu Ararat din cauza greșelilor în apărare

Nicușor Bancu, unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul Coelho în vestiar. La fel ca și antrenorul, Bancu încearcă să vadă jumătatea plină a paharului și le reamintește fanilor că echipa a câștigat trei trofee.

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. A apărat de două ori Popică, a venit to mingea la el. E vina noastră că nu am închis meciul, e și vina mea. Cred că am avut penalty la Nsimba și nu au vrut să dea și am câștigat trei trofee”, a declarat Bancu la VOYO Sport 1.

Meciul la care face referire Bancu a avut loc în decembrie 2025. Atunci, oltenii conduceau cu 2-0 în minutul 65, dar pierdeau meciul cu 2-3 după ce grecii reușeau să înscrie după prelungiri două goluri.

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Nicușor Bancu dezvăluie ce le-a spus în vestiar, imediat după meci, antrenorul Filipe Coelho

Cu toate acestea, Nicușor Bancu le cere colegilor săi să-și revină rapid, pentru că urmează meciuri grele în campionat și, de ce nu, în Conference League. Într-un sezon lung și greu, unde moralul e foarte important, oltenii trebuie așadar uite meciul din Armenia.

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„Dacă nu marcăm e greu să câștigi. Am ratat foarte mult și am pierdut. Dacă noi făceam 1-0, 2-0, puteau marca și ei pe final. Toată lumea este dezamăgită, nu ai cum să fii bucuros sau fericit după acest rezultat. Trebuie să strângem rândurile și să mergem mai departe.

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Nu putem sta supărați, altfel vom lua bătaie și luni. A fost ceva motivant de la Mister, pentru noi, până la urmă este vina tuturor. Dacă noi marcam nu se mai ajungea aici”, a completat Nicușor Bancu, la VOYO Sport 1.