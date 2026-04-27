Ce le-a zis Mihai Rotaru în vestiar jucătorilor de la Universitatea Craiova după victoria cu FC Argeș: „O jumătate de țară așteaptă titlul”

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, principalul acționar de la Universitatea Craiova, a fost prezent pe stadionul din Mioveni la meciul câștigat de echipa din Bănie cu scorul de 1-0 în fața lui FC Argeș în cadrul etapei cu numărul 6 din play-off-ul SuperLigii. La finalul partidei, Alexandru Crețu (34 de ani) a fost întrebat, printre altele, despre ce s-a întâmplat în momentele respective de bucurie.

Ce le-a transmis Mihai Rotaru jucătorilor în vestiar după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

Conform spuselor sale, omul de afaceri s-a rezumat doar la a-i felicita pe jucători și pe cei din staff-ul tehnic pentru această victorie. „Da, foarte fericit, o victorie muncită, grea. Am jucat cu o echipă grea, se apără foarte bine, au și calitate, nu degeaba sunt în play-off. Nu ne-am gândit la rezultatul din tur. Știam că trebuie să câștigăm, nu aveam altă soluție decât victoria. Presiunea face parte din joc, suntem obișnuiți cu ea, așa e la Craiova. (n.r. Despre Mihai Rotaru) A intrat în vestiar, ne-a felicitat și nimic altceva. Nimeni nu putea anticipa ceea ce se întâmplă acum. Important este că demonstrăm că merităm să fim acolo sus, suntem concentrați pe ce avem de făcut și obiectivul nostru. Urmează un duel cu Dinamo, va fi diferit de cel din cupă. Dacă vom câștiga, vom face un pas important.

ADVERTISEMENT

Nu punem presiunea asta pe noi, luăm fiecare meci în parte, stăm relaxați, rezultatele bune ne dau și încrederea asta pe care o avem, am demonstrat că în primul rând suntem o familie. Avem un lot minunat, băieți de caracter, asta face această echipă să fie specială. E normal ca publicul să pună presiunea asta. O jumătate de țară așteaptă ca Universitatea Craiova să câștige titlul. E normal, dar noi avem drumul nostru, știm ce avem de făcut în fiecare zi la antrenamente, știm ce avem de făcut la meciuri în primul rând, asta e cel mai important”, a spus Alexandru Crețu

Ce a spus Alexandru Crețu despre conflictul avut cu anumiți fani înaintea meciului

Nu în ultimul rând, mijlocașul defensiv a dorit să le mulțumească pentru efortul depus, chiar dacă a admis că a existat totuși și un moment de tensiune înainte de startul partidei: „Le mulțumesc și eu pe această cale, sunt incredibili. Nici nu vreau să iau în calcul altă variantă în afară că stadionul o să fie sold-out și ar trebui să se înghesuie la bilete. Oamenii sunt dornici, iubesc această echipă și sper să se bucure la final. Nu, la încălzire, la fiecare etapă avem schimburi de replici.

ADVERTISEMENT

Nimic, îi iubesc foarte mult pe suporteri, sunt prietenii mei, cu toate că mă înjură. Uneori și eu reacționez, dar face parte din acest fenomen. Chiar mă bucur la fiecare meci. Las oamenii să zică ce am făcut eu pentru echipă. Eu știu că dau totul la antrenamente și la meciuri și asta este cel mai important”.

ADVERTISEMENT