Ce le-ar spune Gică Hagi jucătorilor naționalei înainte de Turcia – România: ”Să fie inteligenți în joc”

Doar 24 de ore ne mai despart până la marea partidă din Turcia și România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, iar Gică Hagi a dezvăluit ce le-ar transmite jucătorilor lui Mircea Lucescu dacă ar fi în vestiarul echipei naționale.

Mesajul lui Gică pentru jucătorii naționalei României înaintea barajului cu Turcia

În ciuda faptului că inițial nu a vrut să meargă la Istanbul, Gică Hagi s-a răzgândit și . Cel mai mare fotbalist român a ținut să transmită un mesaj puternic pentru componenții lotului naționalei României.

”Mentalitate! Fiecare să gândească faptul că mintea, prima oară, joacă. Trebuie să o aibă acolo, să fie conectați. Să fie inteligenți în joc. Și puternici. Trebuie să ai personalitate, să îți asumi, să iei decizii așa cum trebuie. Cu curaj mult! Curaj! Eu asta le-aș spune…”, a spus Hagi, pentru .

Componenții Generației de Aur au fost programat miercuri după-amiază pe Beșiktaș Park, însă au refuzat să meargă pentru a nu pune o presiune suplimentară pe elevii lui Mircea Lucescu.

”Venim miercuri dimineața la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitați și la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci și am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieți. Este cel mai bine așa. S-a decis și Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu pentru FANATIK.

Gică Hagi, următorul selecționer al naționalei României

În urmă cu 10 zile, Gică Hagi a făcut o mutare mai mult decât interesantă. El i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar de acțiuni de la clubul Farul, iar această tranzacție a fost percepută de toată lumea ca fiind .

”(n.r. – Este o confirmare că Gică Hagi va fi selecționer?) Eu sunt convins și, la cum îl știu pe Gică Hagi, că unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu. Și nu cred că ar fi avut o discuție cu Federația Română de Fotbal dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu. Sau ar avea o discuție cu Federația doar dacă ar pleca Mircea Lucescu de acolo.

Dacă lucrurile sunt discutate sau ei știu, atunci sigur au vorbit și cu Mircea Lucescu. Dacă va fi un proiect pe termen mediu și lungu, omul acesta a demonstrat și are și deja experiență că știe să o facă”, a spus Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, la FANATIK SUPERLIGA.

Programul naționalei României până la jocul cu Turcia

Echipa națională a României și după un drum scurt cu autocarul a sosit la hotelul Le Meridien Istanbul Etiler. ”Tricolorii” au fost întâmpinați de mai mulți fani care au dorit să obțină autografe.

În această după-amiază este programată conferința de presă la stadionul Beșiktaș Park. oar apoi va avea loc antrenamentul oficial. Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, se va juca joi, 26 martie de la ora 19:00.