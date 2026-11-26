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Universitatea Craiova a suferit un eșec usturător pe terenul lui Brighton, scor 0-4. La finalul confruntării din etapa a 4-a din Conference League, Fabian Hürzeler, managerul formației engleze, a fost pus într-o situație inedită de reporterii FANATIK, fiind provocat să se pună în pielea antrenorului campioanei României, Filipe Coelho.

Fabian Hurzeler, provocat de FANATIK după Brighton – Universitatea Craiova 4-0. Ce le-ar fi transmis jucătorilor olteni în vestiar

Chiar dacă Brighton nu i-a da , tehnicianul german a avut cuvinte de apreciere la adresa Universității Craiova. Managerul „pescărușilor” a explicat cum ar fi gestionat momentul din punct de vedere psihologic dacă s-ar fi aflat pe banca tehnică a oltenilor în locul lui Filipe Coelho.

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Hurzeler este de părere că jucătorii Universității Craiova au suficiente motive să fie mândri de parcursul lor din acest sezon, atât în competiția internă, cât și în Conference League, și că înfrângerea cu 0-4 de pe Amex Stadium nu ar trebui să umbrească lucrurile bune realizate până acum de Baiaram & Co.

„Dacă ați fi acum antrenorul Craiovei și ați merge în vestiar, ce le-ați spune jucătorilor după 0-4 și după ce au fost depășiți în maniera în care au fost în această seară?”, a fost întrebarea venită dinspre reporterii FANATIK.

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„Cred că aș… aș scoate în evidență cât de buni au fost în acest sezon până acum și aș pune accent pe lucrurile pozitive, pentru că eu cred că pot fi mândri de felul în care joacă, pot fi mândri de cum decurge sezonul lor și aș menține pozitivitatea la un nivel ridicat. Dar am un respect uriaș pentru colegul meu antrenor. Cred că face o treabă excelentă și va găsi cuvintele potrivite, așa că (n.r. – râde ușor) nu este nevoie să îl ajut eu în privința asta, cred”, a declarat Fabian Hurzeler , după 4-0 cu Universitatea Craiova.