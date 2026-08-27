Ce le-au spus arbitrii oltenilor! De ce nu a primit Nsimba penalty la Ararat. Exclusiv

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S-a aflat ce le-au spus arbitrii din Lituania oltenilor după finalul meciului Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0, returul play-off-ului din Europa League. Echipa antrenată de Filipe Coelho a fost eliminată din această competiție și astfel își continuă parcursul european în faza principală din Conference League, ca în sezonul trecut.

Ce le-au spus arbitrii oltenilor imediat după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Golul care a făcut diferența în această dublă manșă a fost marcat de armeni în minutul 90+8, , dar a doua oară mingea a ajuns înapoi la executant, care în cele din urmă a reușit să marcheze în poarta goală. Înainte de acest moment însă, în minutul 90,

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Atunci, în centrul fazei respective s-a aflat Steven Nsimba (30 de ani). El a solicitat lovitură de pedeapsă după ce a căzut într-un duel cu un adversar. Faza a fost analizată în camera VAR, iar ulterior s-a decis că nu a fost cazul de penalty. Acum, FANATIK a aflat de ce s-a ajuns în această situație.

De ce nu s-a dat penalty la Nsimba în minutul 90

Din informațiile noastre, imediat după fluierul de final, anumiți oameni din delegația oltenilor i-au întrebat pe arbitri ce s-a întâmplat la faza respectivă. Iar răspunsul a fost că pe reluări s-a putut observa că a fost într-adevăr fault, doar că acel contact s-a produs de fapt în afara careului, deci din acest motiv nu s-a dictat lovitură de la 11 metri.

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După cum se știe deja foarte bine, conform protocolului aflat în vigoare, arbitrajul video poate interveni doar dacă este vorba despre penalty-uri, eliminări sau goluri care ar trebui să fie validate sau anulate, ci nu și atunci când este cazul despre faulturi comise în afara celor două careuri.