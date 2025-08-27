Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”

Antrenorul român Răzvan Lucescu, în vârstă de 56 de ani, are o relație specială cu figura paternă. Mircea Lucescu i-a îndrumat pașii, dar i-a dat și numeroase sfaturi pentru a depăși momentele mai puțin plăcute.

ADVERTISEMENT

Lecția de viață pe care Răzvan Lucescu nu o va uita niciodată

A simțit încă de mic presiunea numelui pe care-l poartă, însă Răzvan Lucescu nu și-a dorit niciodată să fie comparat cu tatăl său, Mircea Lucescu. Între cei doi există o legătură profundă, bazată pe foarte mult respect.

De-a lungul timpului antrenorul echipei PAOK Salonic a povestit momente inedite și emoționante petrecute alături de figura paternă. Unul dintre cele mai marcante evenimente are legătură cu o .

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut când era elev în școala gimnazială. Fiind în clasa a 8-a trebuia să se pregătească de treaptă, însă părinții au fost informați că a fost cam delăsător. Mama sa a aflat că are mai multe note proaste, aspect care a ajuns și la urechile soțului.

În acea vară Răzvan Lucescu fusese la Hunedoara. Antrenorul de fotbal își amintește că în perioada respectivă Mircea Lucescu trecuse de la Corvinul la echipa națională. Se aștepta la o reacție dură, însă realitatea a fost cu totul alta.

ADVERTISEMENT

„Eram în clasa 8-a, era anul de treaptă. Am venit în acea vară de la Hunedoara, pentru că tata de la Corvinul a trecut la echipa națională. Spre sfârșitul trimestrului întâi, s-a dus mama la ședința cu părinții și a aflat că aveam niște note foarte proaste.

ADVERTISEMENT

A fost după meciul cu Italia, 0-0, la Florența din 1982. S-a întors tata acasă din cantonament după acel meci și a aflat de toată povestea”, a mărturisit Răzvan Lucescu, în emisiunea .

Răspunsul surprinzător al lui Mircea Lucescu

Privind în urmă Răzvan Lucescu își amintește cu maximă claritate răspunsul pe care l-a primit de la tatăl său. A fost luat prin surprindere de Mircea Lucescu, așteptându-se să fie certat pentru rezultatele slabe de la școală.

ADVERTISEMENT

„A intrat în camera în care stăteam. Eram la birou, îmi făceam temele. Cu mâinile în buzunar, se plimba tacticos de la ușă la fereastră. Mă așteptam să se enerveze, să mă certe foarte tare.

N-a ridicat deloc glasul, dar a avut o discuție cu mine de 10 minute. Nu cred că nu putea să existe o discuție mai eficientă și mai bună, mai motivatoare decât cea de atunci. Mi-a spus, și cu asta am rămas: în primul rând, mă faci de râs pe mine.

În al doilea rând, dacă tu vrei cu adevărat să obții ceva de la viață, trebuie să înveți să muncești și să înveți să-i respecți pe ceilalți”, a completat Răzvan Lucescu, mai arată sursa menționată mai devreme.

Relația tată – fiu dintre Mircea și Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu și tatăl său, Mircea Lucescu, au o relație foarte frumoasă. Sportivii se bucură de o legătură sinceră care se datorează pasiunii comune – fotbalul, cu toate că reprezintă două generații complet diferite în antrenoratul românesc.

Celebrul are amintiri frumoase cu figura paternă. În mintea sa rulează constant o imagine în care juca fotbal pe holul din casă, porțile fiind stabilite între două uși. Lupta dintre cei doi era întotdeauna serioasă și niciunul nu ceda.

În plus, Răzvan Lucescu nu era lăsat deloc să învingă, prin seriozitatea primită de la tatăl său fiindu-i insuflată și pasiunea uriașă pentru fotbal. Mircea Lucescu punea suflet la fel ca pe teren, deși era într-un joc doar cu fiul său.

De asemenea, antrenorul lui PAOK Salonic a spus în mai multe interviuri că nu s-a uitat la tatăl său doar „ca la un maestru”, ci ca la un părinte. Totodată, a fost încurajat de acesta să urmeze drumul antrenoratului, dar nu i-a oferit un tratament preferențial.

Ce spune Răzvan Lucescu astăzi despre influența tatălui său

În perioada în care Răzvan Lucescu a antrenat echipa națională a României (2009-2011) s-a speculat că Mircea Lucescu s-a implicat „din umbră”. Cu toate acestea, antrenorul a subliniat faptul că toate deciziile i-au aparținut în totalitate.

Influența tatălui său s-a schimbat în ultimii 10-15 ani, consideră sportivul. În plus, vedeta simte că nu mai are aceeași presiune pe umeri ca atunci când s-a apucat de această meserie. În prezent, nu mai este etichetat drept „fiul lui Mircea”, remarcă care l-a deranjat o perioadă bună.

„Ideea mea a fost să-mi creez un drum propriu și să-mi construiesc numele meu. Am trăit mult și multe, am obținut ceea ce mi-am propus de la viață.

De acum înainte mă duc la antrenamente, mă duc pe teren sau ceea ce fac, încerc să fac liniștit și fericit”, a mai spus Răzvan Lucescu, care a fost motivat să-și construiască o carieră pe forțele proprii.

Cum a aplicat Răzvan Lucescu lecțiile tatălui în cariera sa

Mircea Lucescu a avut un mod unic de a-și educa copilul. În viziunea lui Răzvan Lucescu figura paternă este o persoană inteligentă care a abordat diferit viața de familie și pe cea alături de jucători. A știut să fie prietenos, dar și distant în aceeași măsură.

Legat de felul în care a aplicat lecțiile tatălui în cariera sa, antrenorul a precizat că ambii sunt legați sufletește de jucători. Cu toate acestea, sportivul susține că este apropiat de cei din teren, în timp ce figura paternă e mai profesionist.

Și unde mai pui că toată cariera antrenorului e plină de momente în care se observă cu ochiul liber amprenta lui Mircea Lucescu. Spre exemplu, Răzvan Lucescu este disciplinat și foarte serios, pregătind meticulos meciurile înainte de a intra pe teren.

Analizează temeinic adversarul, face planuri tactice precise și le cere jucătorilor să respecte structura jocului. Mai mult, a învățat de la tatăl său că fotbalul nu este o activitate care ține doar de talent, ci reprezintă un joc de inteligență.

Respectul și recunoștința afișate public pentru Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a arătat recunoștință și respect pentru Mircea Lucescu prin rezultatele sale. Acestea au fost afișate public prin intermediul a trei direcții clare și precise, cum ar fi munca obsesivă, atenția la detalii și construirea unui grup.

Nu a uitat de amprenta personală, motiv pentru care a acceptat provocări grele. A antrenat echipa națională, fotbaliștii de la PAOK Salonic și Al-Hilal, unde numele figurii paterne nu avea cum să-l influențeze, dar i-a adus reușite.

În aceeași notă, Mircea Lucescu este apreciat la scară largă mulțumită performanțelor și longevității în antrenorat. Face această meserie de peste 40 de ani, având un cuvânt de spus asupra multor cluburi și jucători.

E considerat cel mai mare antrenor român din toate timpurile, cu un palmares greu de egalat. Tatăl lui Răzvan Lucescu a activat la Dinamo și Rapid, federația aducându-i numeroase omagii. De multe ori a fost propus ca un model pentru tinerele generații.