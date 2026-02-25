Sport

Ce legătură are manelistul Florin Salam cu mafia pariurilor din România. Detalii de ultimă oră despre scandalul momentului în fotbalul românesc

Fotbalul românesc a suferit un șoc după ce zeci de persoane au fost duse la secție pentru un dosar privind trucarea meciurilor. Ce legătură are Florin Salam, celebrul cântăreț de manele
Ciprian Păvăleanu
25.02.2026 | 13:27
Ce legătură are Florin Salam cu scandalul de la CS Păulești. Foto: Colaj FANATIK
Clubul din Liga a III-a, CS Păulești, este investigat într-un dosar ce privește trucarea meciurilor. Poliția a efectuat zeci de percheziții la domiciliu și a audiat 21 de persoane în dimineața zilei de 25 februarie. O persoană din familia lui Florin Salam este implicată în scandal.

Ce legătură are Florin Salam cu ancheta pentru trucarea meciurilor de la CS Păulești

Miercuri dimineață, poliția a efectuat zeci de percheziții în București, dar și în alte șase județe din România. Motivul este un dosar ce privește mafia pariurilor și trucarea meciurilor în al treilea eșalon de fotbal din România, iar 21 de persoane au mers la secția de poliție pentru a da declarații.

Printre cele 21 de persoane s-ar număra mai mulți jucători, dar și patronul clubului, Claudiu Blaga, conform Stiridiaspora. O persoană din familia lui Florin Salam este, de asemenea, implicată în scandal. Este vorba despre Alexandru Cristescu, finanțatorul clubului prahovean, care este soțul nepoatei celebrului cântăreț de manele, Bianca Stoian. Este de așteptat ca și Cristescu să meargă la audieri în următoarele ore, anunță gsp.ro.

Ce a transmis Primarul din Păulești după scandalul pornit miercuri dimineață

Sandu Tudor, primarul din Păulești, a dezvăluit că este sigur că organele legii își vor face treaba și că el, personal, este interesat doar de soarta a doi oameni implicați. Este vorba despre președintele Vasile Vasile și de Florin Pripu, doi oameni care au legătură și cu Primăria:

„Fiecare răspunde pentru faptele lui. Nici nu am întrebat și nici nu vreau să știu detalii din această poveste, pentru că experiența mea cu justiția, 32 de dosare penale în 20 de ani de administrație, îmi arată că e bine să știi atât cât trebuie. Sunt convins că organele de anchetă își vor face treaba. Nimeni nu poate fi pedepsit fără vină.

Mă interesează în primul rând soarta celor doi oameni care sunt legați de Primărie. Este vorba despre președintele Vasile Vasile, care a fost numit de Consiliul Local, și de antrenorul secund, Florin Pripu, care este și administratorul instituției.

În 2025, bugetul pentru club a fost de un milion de lei, iar în 2024 – 800.000 lei. Eu am spus că nu ne trebuie echipă de fotbal la acest nivel, dacă nu suntem în stare să facem față onorabil și să producem performanță. Dar nu pot decide singur aceste lucruri, care depind de Consiliul Local. Habar n-am cine este acest finanțator pe nume Blaga (n.r. – unul dintre cei direct vizați de anchetă). Nu l-am întâlnit niciodată. Nu știu dacă am mers la două meciuri în ultimul an.

Singura discuție pe care am avut-o pe această temă a fost în toamnă cu un domn de la FRF, al cărui nume nu-l mai rețin. Am vorbit câteva minute, mi-a semnalat doar să fiu atent cu ce se întâmplă la echipă și nimic mai mult. Restul am văzut și eu azi dimineață din comunicatele publice. Cine a greșit, să plătească în conformitate cu faptele comise”, a declarat  Sandu Tudor, conform GSP.

