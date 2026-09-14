Ce legătură are noua regină de la US Open cu România! În 2019, Elena Rybakina pleca de la București cu trofeul

Elena Rybakina este noua regină de la US Open. Jucătoarea care reprezintă Kazahstanul a cucerit pentru prima dată trofeul de la Flushing Meadows, după o finală spectaculoasă cu Aryna Sabalenka. Rybakina s-a impus cu 6-4, 5-7, 6-2 și a încheiat turneul de la New York cu două realizări uriașe: primul titlu la US Open și urcarea, în premieră, pe locul 1 mondial.
Succesul este unul uriaș. Sabalenka câștigase precedentele două ediții de la US Open și avea 19 victorii consecutive la Flushing Meadows înaintea finalei. Bielorusa încerca să devină prima jucătoare după Serena Williams care câștigă turneul de trei ori la rând. Rybakina nu i-a permis acest lucru.
Drumul până la trofeu nu a fost deloc simplu. Rybakina ajunsese la New York după o problemă fizică suferită înaintea turneului. Anul 2026 a fost însă unul special. A trecut în optimi de Naomi Osaka, apoi a revenit de la 0-1 la seturi cu Qinwen Zheng, în sferturi, și cu Coco Gauff, în semifinale. În ultimul act a învins-o pe Sabalenka și a pus mâna pe al treilea trofeu de Grand Slam al carierei.
Un capitol important al carierei sale în circuitul WTA a fost scris în capitala României. În vara lui 2019, Elena Rybakina avea 20 de ani, ocupa locul 106 mondial și încerca să-și facă loc în elita tenisului feminin. Atunci a reușit să câștige BRD Bucharest Open.
Parcursul ei a fost unul cel puțin impresionant pentru o jucătoare aflată în afara Top 100. Rybakina nu a pierdut niciun set în cele cinci meciuri disputate la București. În primul tur a trecut de Paula Badosa, viitoare ocupantă a locului 2 mondial, cu 7-5, 7-6(4). În turul secund a întâlnit-o pe românca Jaqueline Cristian și a câștigat categoric, 6-1, 6-0.
În sferturile de finală, Rybakina a dat peste favorita numărul 2, Viktória Kužmová. Kazaha s-a impus cu 7-6(4), 6-3. În semifinale a învins-o pe italianca Martina Di Giuseppe, venită din calificări, cu 6-3, 6-2. În finală a trecut fără emoții de Patricia Maria Țig, scor 6-2, 6-0, în numai o oră și cinci minute.