Ce legătură are noua regină de la US Open cu România! În 2019, Elena Rybakina pleca de la București cu trofeul

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Elena Rybakina este noua regină de la US Open. Jucătoarea care reprezintă Kazahstanul a cucerit pentru prima dată trofeul de la Flushing Meadows, după o finală spectaculoasă cu Aryna Sabalenka. Rybakina s-a impus cu 6-4, 5-7, 6-2 și a încheiat turneul de la New York cu două realizări uriașe: primul titlu la US Open și urcarea, în premieră, pe locul 1 mondial.

Elena Rybakina a cucerit US Open și a devenit numărul 1 mondial!

Succesul este unul uriaș. Bielorusa încerca să devină prima jucătoare după Serena Williams care câștigă turneul de trei ori la rând. Rybakina nu i-a permis acest lucru.

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Rybakina ajunsese la New York după o problemă fizică suferită înaintea turneului. Anul 2026 a fost însă unul special. A trecut în optimi de Naomi Osaka, apoi a revenit de la 0-1 la seturi cu Qinwen Zheng, în sferturi, și cu Coco Gauff, în semifinale. În ultimul act a învins-o pe Sabalenka și a pus mâna pe al treilea trofeu de Grand Slam al carierei.

În urmă cu șapte ani strălucea la București

Un capitol important al carierei sale în circuitul WTA a fost scris în capitala României. În vara lui 2019, Elena Rybakina avea 20 de ani, ocupa locul 106 mondial și încerca să-și facă loc în elita tenisului feminin. Atunci a reușit să câștige BRD Bucharest Open.

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Parcursul ei a fost unul cel puțin impresionant pentru o jucătoare aflată în afara Top 100. Rybakina nu a pierdut niciun set în cele cinci meciuri disputate la București. În primul tur a trecut de Paula Badosa, viitoare ocupantă a locului 2 mondial, cu 7-5, 7-6(4). În turul secund a întâlnit-o pe românca Jaqueline Cristian și a câștigat categoric, 6-1, 6-0.

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În sferturile de finală, Rybakina a dat peste favorita numărul 2, Viktória Kužmová. Kazaha s-a impus cu 7-6(4), 6-3. În semifinale a învins-o pe italianca Martina Di Giuseppe, venită din calificări, cu 6-3, 6-2. În finală a trecut fără emoții de Patricia Maria Țig, scor 6-2, 6-0, în numai o oră și cinci minute.