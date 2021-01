Ce lideri mondiali s-au vaccinat împotriva Covid-19? Președintele Klaus Iohannis va fi printre primii

Președintele Klaus Iohannis este printre primii lideri mondiali care se va vaccinează împotriva Covid-19. FANATIK îți spune care sunt ceilalți conducători din lume care au primit deja serul. Surprinzător, lista nu este foarte lungă până în acest moment.

Vineri, 15 ianuarie, începe cea de-a doua etapă de vaccinare anti-coronavirus pentru populația cu grad ridicat de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domeniile cheie.

Șeful statului a anunțat într-o conferință de presă susținută marți că urmează să fie vaccinat odată cu începerea următoarei faze a campaniei de vaccinare. ”Nu am vrut să ne băgăm în față”, a transmis Iohannis, făcând referire și la premierul Florin Cîțu.

Klaus Iohannis se alătură campaniei de vaccinare și va primi vineri prima doză. Premierul Florin Cîțu urmează exemplul și se va vaccina sâmbătă, 16 ianuarie.

Deși promovarea vaccinului se face la unison la nivel mondial, până acum n-au fost mulți lideri care au primit anditodul. În Europa, președintele Greciei a dat tonul imediat după Crăciun. Katerina Sakellaropoulou s-a vacciat la Spitalul Evaggelismos din Atena, pe 27 decembrie. În aceeași zi, în vestul capitalei, la spitalul Attikon, a primit antidotul și premierul Kyriakos Mitsotakis.

”Aceasta este o zi minunată pentru știință și Uniunea Europeană, care a distribuit vaccinurile simultan tuturor membrilor. Noi [oficialii] suntem vaccinați mai întâi pentru a arăta că vaccinul este sigur și eficient … Sperăm ca în timp chiar și care sunt suspicioși de vaccinare vor fi convinși că este un lucru corect ”, adăuga premierul Greciei.

La trei săptămâni după ce a primit prima doză, premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut acum 5 zile și a doua injecție la Centrul Medical Sheba din Tel Aviv.

Netanyahu a vrut să dea startul celei mai agresive campanii din lume de până acum. Ministrul israelian s-a vaccinat încă de la începutul programului. Israelul a imunizat peste 2 milioane de persoane, adică peste 20% din populația țării.

Președintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni a doua doză de vaccin Covid-19, la trei săptămâni după ce i s-a administrat prima injecție.

Democratul în vârstă de 78 de ani a primit serul Pfizer-BioNTech la un spital din Newark, Delaware, statul său natal. În afară de Biden, vicepreședintele ales al SUA, Kamala Harris, s-a vaccinat pe 29 decembrie în direct la televizor, în timp ce vicepreședintele american Mike Pence a primit vaccinul contra coronavirus pe 18 decembrie.

Biden a făcut din nou apel ca americanii să poarte mască timp de 100 de zile, o măsură care combinată cu distribuirea vaccinului, ar duce la ”scădere drastică a deceselor”, susține președintele SUA.

Klaus Iohannis se va vaccina vineri, 15 ianuarie. Trei foști președinți americani, Barack Obama, George W Bush și Bill Clinton, au declarat de asemenea că sunt pregătiți să se vaccineze în public.

Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și soțul ei, ducele de Edinburgh, s-au vaccinat pe 9 ianuarie.

Injecțiile au fost administrate de către un medic personal de la Castelul Windsor, unde cuplul regal se află pe perioada lockdownului. Regina Elisabeta este cel mai longeviv monarh în viață din lume și va împlini 95 de ani în luna aprilie.

Vicepreședintele și primul ministru din Emiratele Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, s-a vaccinat pe 3 noiembrie.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, s-a vaccinat luni împotriva noului coronavirus în fața camerelor de luat vederi. Momentul a fost transmis în direct.

După ce i-a fost administrat serul, Arafat a declarat că este un gest de normalitate şi că este nevoie să se vaccineze cât mai mulți oameni.

”Noi am făcut un pas acum şi abia am aşteptat să ajung să pot să mă vaccinez şi am promis că fac acest lucru public şi l-am făcut public ca să arăt un lucru. Nu am recomanda oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne-am vaccina.

Îndemnul meu către toți este să înțeleagă că asta este speranța care o avem la acest moment. Asta este calea pe care dacă o urmează cât mai mulți, vaccinul fiind voluntar, nu e obligatoriu, este considerat vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit. Dacă totuși cât mai mulți îl facem, reuşim poate să ajungem cât mai repede către o situaţie de normalitate,” a spus secretarul de stat.