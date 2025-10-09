Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce lipsește, de fapt, fotbalului românesc. Dănuț Lupu a arătat problema exactă. „Îi ceartă de parcă le-au bătut mama!”

Dănuț Lupu a observat o problemă importantă a SuperLigii, lipsa decarilor. Rapid este de ceva timp în căutarea unui astfel de jucător, care să facă diferența.
Gabriel Eșanu
09.10.2025 | 09:00
Ce lipseste de fapt fotbalului romanesc Danut Lupu a aratat problema exacta Ii cearta de parca leau batut mama
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu a remarcat că fotbalul românesc duce mare lipsă de decari.

Rapid are un start bun de sezon, chiar dacă fanii sunt convinși că echipa ar mai avea nevoie de întăriri. Ca o părere unanimă, cea mai mare nevoie pentru Costel Gâlcă ar fi un decar. În lipsa unui astfel de jucător, giuleștenii sunt adesea foarte previzibili în acțiunile ofensive, pe care de prea puține ori reușesc să le transforme în ocazii clare de gol.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu știe de ce Rapidul are probleme în a găsi jucătorul care să facă diferența

Dănuț Lupu, în direct la FANATIK SUPERLIGA, i-a atenționat pe rapidiști că problema decarului este mai greu de rezolvat decât ar putea părea. Din simplul motiv că fotbalul românesc duce lipsă de jucători care pot face cu adevărat diferența. Lupu nu a putut identifica un decar adevărat la niciuna dintre cele 16 echipe din SuperLiga, veteranul Dan Nistor fiind singurul care se apropie.

„De unde să ia Rapidul decarul? Zi-mi și mie o echipă românească să aibă un decar în ziua de azi! FCSB nu are decar. Păi cine e decar la FCSB? Tănase… poate. Și eu poate, dacu nu aveam 58 de ani și aveam 30. Nici Craiova nu are decar. Baiaram nu e decar. Nistor ar putea fi, dar are și el 37 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă, de fapt, la nivel de copii și juniori

De asemenea, Dănuț Lupu a obervat că lipsa decarilor deja nu mai este doar problema fotbalului românesc. Ba chiar la nivel global, fotbalul are de suferit în această privință. Fostul decar al lui Dinamo este convin că totul pornește de la nivel de copii și juniori, deoarece antrenorii nu îi mai lasă pe tinerii fotbaliști să încerce driblinguri și devin agresivi ca limbaj atunci când văd jucători cu personalitate.

Nu sunt la nicio echipă, îți spun eu. Dar nu doar în fotbalul românesc. Uită-te că ușor, ușor, toți jucătorii care puteau să câștige un meci sau să facă diferența au dispărut. Acum câțiva ani, fiecare echipă avea 3-4 decari. Și acum nu mai există unul. Știi de ce?

ADVERTISEMENT
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care...
Digi24.ro
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”

Dacă te duci la copii și te uiți și un copil începe să dribleze, dacă nu îl ceartă antrenorul de zici că a bătut-o pe maică-sa”, a explicat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA. Problemă a fotbalului pe care a remarcat-o și Sabin Ilie, de asemenea aflat în studio.

ADVERTISEMENT
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”

Cristi Coste, SHOW cu Andrei Nicolescu, Sabin Ilie, Sandoi, Lupu, Nita, Balaj | Fanatik SuperLiga

Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
Fanatik
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte...
Fanatik
Marcel Răducanu, semnal de alarmă înainte de România – Austria: „Va fi foarte greu! Trebuie să joace peste posibilităţile lor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Scandalul ia amploare la U Cluj! Înjurături și tensiuni în vestiar. Jucătorii nu-l...
iamsport.ro
Scandalul ia amploare la U Cluj! Înjurături și tensiuni în vestiar. Jucătorii nu-l mai vor pe Ioan Ovidiu Sabău
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!