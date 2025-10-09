Ce lipsește, de fapt, fotbalului românesc. Dănuț Lupu a arătat problema exactă. „Îi ceartă de parcă le-au bătut mama!”

Rapid are un start bun de sezon, chiar dacă . Ca o părere unanimă, cea mai mare . În lipsa unui astfel de jucător, giuleștenii sunt adesea foarte previzibili în acțiunile ofensive, pe care de prea puține ori reușesc să le transforme în ocazii clare de gol.

Dănuț Lupu știe de ce Rapidul are probleme în a găsi jucătorul care să facă diferența

Dănuț Lupu, în direct la FANATIK SUPERLIGA, i-a atenționat pe rapidiști că problema decarului este mai greu de rezolvat decât ar putea părea. Din simplul motiv că fotbalul românesc duce lipsă de jucători care pot face cu adevărat diferența. Lupu nu a putut identifica un decar adevărat la niciuna dintre cele 16 echipe din SuperLiga, veteranul Dan Nistor fiind singurul care se apropie.

„De unde să ia Rapidul decarul? Zi-mi și mie o echipă românească să aibă un decar în ziua de azi! FCSB nu are decar. Păi cine e decar la FCSB? Tănase… poate. Și eu poate, dacu nu aveam 58 de ani și aveam 30. Nici Craiova nu are decar. Baiaram nu e decar. Nistor ar putea fi, dar are și el 37 de ani.

Ce se întâmplă, de fapt, la nivel de copii și juniori

De asemenea, Dănuț Lupu a obervat că lipsa decarilor deja nu mai este doar problema fotbalului românesc. Ba chiar la nivel global, fotbalul are de suferit în această privință. Fostul decar al lui Dinamo este convin că totul pornește de la nivel de copii și juniori, deoarece antrenorii nu îi mai lasă pe tinerii fotbaliști să încerce driblinguri și devin agresivi ca limbaj atunci când văd jucători cu personalitate.

Nu sunt la nicio echipă, îți spun eu. Dar nu doar în fotbalul românesc. Uită-te că ușor, ușor, toți jucătorii care puteau să câștige un meci sau să facă diferența au dispărut. Acum câțiva ani, fiecare echipă avea 3-4 decari. Și acum nu mai există unul. Știi de ce?

Dacă te duci la copii și te uiți și un copil începe să dribleze, dacă nu îl ceartă antrenorul de zici că a bătut-o pe maică-sa”, a explicat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA. Problemă a fotbalului pe care a remarcat-o și Sabin Ilie, de asemenea aflat în studio.

