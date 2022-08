Ce loc ocupă România în topul celor mai sărace țări din Uniunea Europeană. Cum se prezintă clasamentul

Topul sărăciei din Europa a fost realizat luând în considerare PIB-ul pe cap de locuitor, indicatorul bogăției unei țări. Publicația a remarcat evoluția celor 10 țări din top în interiorul Uniunii Europene și a alcătuit clasamentul sărăciei din Europa.

România, pe locul șase în topul sărăciei din UE

În prezent, UE conține 27 de țări membre. În această analiză, jurnaliștii au comparat PIB-urile țărilor raportat la o valută fictivă unitară, care ar fi pe scurt standardul puterii de cumpărare. Acesta poate egala diferențele de nivel ale prețurilor, conform

Așadar, o valoare medie a PIB-ului în Uniunea Europeană este stabilită la 100 PPS. Orice țară depășește această cifră, se consideră că are un PIB peste media europeană. Nu mai puțin de 17 țări sunt sub această valoare. Topul sărăciei e condus de Bulgaria, în timp ce România se află la mijlocul clasamentului.

Locul 10 top sărăcie în Europa – Spania

Cu un PIB pe cap de locuitor de 84 PPS, Spania ocupă locul 10 în topul sărăciei din UE. Economia Spaniei a avut de suferit puternic în timpul pandemiei, înregistrând o scădere de 10.8%. Cel mai probabil, după ce turismul va fi reînviat, Spania va urca în acest clasament.

Locul 9 top sărăcie în Europa – Polonia

A șasea țară ca mărime din UE ca suprafață, cu un PIB de 77 PPS, 23 de standarde sub puterea de cumpărare din UE. Polonia e în centrul atenției, la fel ca și Ungaria, în urma disputei care privește statul de drept.

Locul 8 top sărăcie în Europa – Ungaria

Cu un singur pas în urma Poloniei, Ungaria are un standard PPS de 76. Ungaria a aderat la UE în același an cu Polonia, în 2004. De remarcat că locurile ocupate în acest top nu fac din aceste țări niște țări sărace, fiind vorba doar de o raportare la restul țărilor din UE. La fel ca și în Polonia, Ungaria are mari probleme cu respectarea statului de drept. Viktor Orban a făcut în ultima vreme o serie de declarații controversate, anti UE și pro Rusia, care ar putea să-i coste scump pe maghiari în viitorul nu prea îndepărtat.

Locul 7 top sărăcie în Europa – Portugalia

Membră a UE din 1986, Portugalia are un PIB pe cap de locuitor cu 26 de unități sub standardele UE. La 74 PPS, Portugalia se opune categoric reducerii consumului de gaze cu 15%. Joao Galamba, secretar de stat portughez pentru mediu și energie, a considerat inițiativa UE drept ”disproporționată” și ”nesustenabilă”.

Locul 6 top sărăcie în Europa – România

raportat la standardele UE e de 73 PPS. Situația s-ar putea îmbunătăți în anii următori, după ce fondurile europene vor consolida în țara noastră mai multe proiecte importante. Mai mult, România joacă un rol esențial în conflictul dintre Rusia și Ucraina, astfel că multe țări depind de politica condusă de la București.

Locul 5 top sărăcie în Europa – Letonia

Letonia are un PIB pe cap de locuitor de 71 PPS. La 17 unități în spatele Lituaniei, această țară baltică se luptă cu inflația, în special din cauza războiului din Ucraina.

Locul 4 top sărăcie în Europa – Croația

Croația ocupă locul patru în topul sărăciei din Europa, raportat la PIB pe cap de locuitor. Cu un PIB de 70 PPS, Croația e în spatele Letoniei. Cu toate acestea, spre deosebire de România, Croația va adera la zona euro în 2023, la zece ani de la aderarea în Uniunea europeană.

Locul 3 top sărăcie în Europa – Slovacia

Slovacia deține un standard de putere de cumpărare de 68 PPS și nu pare să aibă atât de mari probleme precum o arată clasamentul. Investiția Volvo, care va deschide o nouă fabrică în Slovacia și va investi miliarde de dolari pentru a crea 7.000 de locuri de muncă, va crește cu siguranță nivelul de trai din această țară.

Locul 2 top sărăcie în Europa – Grecia

Grecia ocupă locul secund în top, cu 65 PPS. Grecia deține , de 186% din PIB, deși în 2009 aceasta era la 127%. Grecia are până în 2070 termen să își plătească creditele, în timp ce ratele dobânzilor sunt scăzute mereu pentru a ușura treaba guvernului de la Atena.

Locul 1 top sărăcie în Europa – Bulgaria

Potrivit clasamentului celor mai sărace țări din UE, Bulgaria e lider absolut cu un PIB pe cap de locuitor de 55 PPS. Membră a UE din 2007, Bulgaria are probleme de credibilitate în rândul vecinilor după ce a blocat aderarea la UE a Macedoniei de Nord. Cu toate acestea, bulgarii s-ar fi răzgândit și Macedonia de Nord, alături de Albania, va ajunge membră UE.