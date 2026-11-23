FCSB se afundă în criză, iar cifrele nu anunță nimic bun pentru Gigi Becali! Remiza cu FC Argeș a complicat și mai mult situația roș-albaștrilor, care riscă să rateze pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în play-off. Ultimele simulări realizate de Football Meets Data arată că echipa lui Laurențiu Reghecampf are șanse tot mai mici să prindă primele șase locuri. Mai mult, FCSB are o probabilitate mai mare să retrogradeze direct decât să câștige titlul!
FCSB continuă seria rezultatelor dezamăgitoare din SuperLiga! Roș-albaștrii nu au reușit să o învingă nici pe FC Argeș în etapa a 16-a și au rămas blocați la 22 de puncte. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf ocupă locul 9 și pierde teren într-o luptă pentru play-off care se anunță extrem de complicată. După ce au ratat în premieră calificarea în primele șase în sezonul precedent, roș-albaștrii riscă să repete contraperformanța.
|Obiectiv
|Înainte de etapa 16
|Acum
|Scădere
|Calificare în play-off
|32,9%
|26,1%
|-6,8 pp
|Top 4
|14,1%
|11%
|-3,1 pp
|Top 2
|2,6%
|2,0%
|-0,6 pp
|Primul loc
|0,5%
|0,4%
|-0,1 pp
Iar ultimele calcule nu sunt deloc încurajatoare! Platforma de analiză statistică Football Meets Data a actualizat simulările pentru finalul sezonului regular, iar FCSB are doar 26,1% șanse să prindă play-off-ul. Practic, în aproape trei sferturi dintre scenariile analizate, echipa lui Gigi Becali termină în afara primelor șase. Probabilitatea de a ajunge în play-out este de 73,9%.
|Scenariu
|Probabilitate
|Calificare în play-off
|26,1%
|Ratarea play-off-ului
|73,9%
|Diferență
|47,8 puncte procentuale
Mai mult, calculatorul indică locul 7 drept cea mai probabilă poziție a FCSB la finalul celor 30 de etape. Ar fi un scenariu greu de digerat pentru Gigi Becali. Roș-albaștrii ar rata la limită calificarea în play-off și ar fi nevoiți să joace din nou în grupa echipelor din partea inferioară a clasamentului
Prăbușirea se vede cel mai bine în evoluția procentelor. La începutul sezonului, FCSB avea peste 30% șanse să termine în primele patru poziții, iar în anumite momente probabilitatea depășise chiar 40%. Acum, procentul a coborât la numai 11%. Șansele de a încheia sezonul regular pe unul dintre primele două locuri sunt de doar 2%, în timp ce probabilitatea de a termina pe prima poziție a ajuns la un infim 0,4%.
Chiar și în scenariile favorabile, FCSB ar putea avea de așteptat până aproape de finalul sezonului regular pentru a obține calificarea în play-off. Football Meets Data a calculat și probabilitatea ca roș-albaștrii să își asigure matematic prezența în primele șase după fiecare etapă rămasă de disputat. Rezultatele arată că echipa lui Laurențiu Reghecampf are șanse extrem de mici să scape devreme de emoții.
Prima etapă după care FCSB ar putea obține matematic calificarea este a 25-a, însă probabilitatea este aproape nulă. Nici după etapa a 27-a situația nu arată mult mai bine: doar 0,8% șanse ca roș-albaștrii să fie deja siguri de play-off. Procentul urcă la 3,8% după etapa a 28-a și la 11,2% după penultima rundă. Abia la finalul etapei a 30-a ajunge la 26,1%, cât reprezintă probabilitatea totală de calificare. Cu alte cuvinte, dacă FCSB va reuși să prindă play-off-ul, calculele sugerează că ar putea avea emoții până în ultimele minute ale sezonului regular.
|La finalul etapei
|Probabilitatea calificării deja asigurate
|25
|0,0%
|26
|Sub 0,1%
|27
|0,8%
|28
|3,8%
|29
|11,2%
|30
|26,1%
În timp ce FCSB încearcă să recupereze punctele pierdute, patru dintre rivalele sale au luat deja un avans uriaș. Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și Universitatea Cluj sunt ca și calificate în play-off. Oltenii au ajuns la o probabilitate de 99,95%, iar Dinamo are 98,6%. Rapid este cotată cu 95,9%, în timp ce Universitatea Cluj are 93,4% șanse să termine în primele șase.
Lupta pentru celelalte două locuri se anunță însă mult mai strânsă. FCSB nu este doar în urma celor patru favorite, ci și a altor trei contracandidate. Corvinul Hunedoara are 35,6% șanse să prindă play-off-ul, CFR Cluj este cotată cu 30,2%, iar Farul Constanța cu 30%. Toate trei stau mai bine decât echipa lui Gigi Becali, care a coborât la 26,1%.
FCSB mai are 14 meciuri la dispoziție pentru a redresa situația, însă programul nu îi oferă prea multe motive de liniște lui Laurențiu Reghecampf. Roș-albaștrii urmează să întâlnească adversare directe în lupta pentru play-off, precum CFR Cluj, Farul Constanța, Petrolul Ploiești și Corvinul Hunedoara. În plus, pe lista meciurilor rămase se află și confruntările cu Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, formații care au șanse foarte mari să termine în primele șase.
Finalul sezonului regular se anunță și mai complicat. În ultimele trei etape, FCSB va da peste Rapid, Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara. Ultimul meci este programat chiar pe terenul Corvinului, una dintre contracandidatele roș-albaștrilor. Dacă diferențele din clasament vor rămâne mici, confruntarea de la Hunedoara s-ar putea transforma într-un duel direct pentru calificarea în play-off.
Situația FCSB este atât de complicată încât roș-albaștrii au șanse mai mari să retrogradeze decât să câștige titlul! Potrivit simulărilor, echipa lui Laurențiu Reghecampf are doar 0,4% șanse să devină campioană. În schimb, probabilitatea unei retrogradări directe este de 1,1%, de aproape trei ori mai mare. Mai mult, roș-albaștrii au 6,3% șanse să ajungă la barajul pentru menținerea în SuperLiga.
|Scenariu
|Probabilitate
|Câștigarea campionatului
|0,4%
|Retrogradare directă
|1,1%
|Baraj pentru menținere
|6,3%
|Retrogradare directă sau baraj
|7,4%
Dacă adăugăm și probabilitatea retrogradării directe, rezultă că FCSB are 7,4% șanse să ajungă fie la baraj, fie pe un loc de retrogradare directă. În comparație, șansele de a termina sezonul regular pe primele două poziții sunt de numai 2%.