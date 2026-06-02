Ce loc va ocupa Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după Roland Garros. Poate pica în ierarhie, deși a făcut un turneu de vis

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală ale celui de-al doilea Grand Slam al anului, Roland Garros. Sportiva din România a cedat în fața mult mai tinerei Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6. Deși a făcut un turneu excelent la Paris, bucureșteanca ar putea coborî în clasamentul WTA.

Lovitură pentru Sorana Cîrstea după eliminarea de la Roland Garros! Poate pierde două locuri în clasamentul WTA

Sportiva din România se află la ultimul an al carierei sale profesioniste, însă continuă să arate o formă de zile mari. După ce a strălucit la Cluj, unde a câștigat trofeul Transylvania Open, a avut parcursuri foarte bune și la Rouen, respectiv Roma, iar acum a ajuns până în sferturile de finală de la Roland Garros.

. Mirra Andreeva a câștigat duelul cu românca în mai puțin de o oră. Sportiva din București nu a reușit să facă față jocului extrem de agresiv al rusoaicei, care în semifinale o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Elina Svitolina și Marta Kostyuk.

Cîrstea ar putea coborî în ierarhia WTA la finalul competiției franceze. În cel mai bun caz va rămâne pe locul 18 mondial, însă poate fi depășită de alte trei jucătoare care au șanse să ajungă în fazele finale ale turneului.

Cine poate trece, de fapt, peste Sorana Cîrstea în clasamentul WTA

Concret, dacă Anna Kalinskaya sau Diana Shnaider reușesc să treacă de faza sferturilor de finală, ambele vor urca peste Sorana Cîrstea în clasamentul live WTA. Situația din acea zonă a ierarhiei este una extrem de strânsă și avem parte de urcări și coborâri aproape în fiecare săptămână.

Anna Kalinskaya, ocupanta locului 19 în clasamentul WTA, va juca în sferturile de finală cu poloneza Maja Chwalińska, aflată pe locul 114 mondial și una dintre surprizele acestei ediții de Roland Garros. La prima vedere, rusoaica pornește cu prima șansă la calificare. Totodată, poloneza ar putea să o depășească pe Sorana Cîrstea în clasament, dacă atinge finala sau câștigă trofeul.

În schimb, Diana Shnaider va avea parte de o adversară mult mai dificilă în sferturile de finală ale turneului parizian. Aceasta o va întâlni pe liderul mondial, Aryna Sabalenka. Bielorusa este marea favorită în lupta pentru un loc în careul de ași.