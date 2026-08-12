Ce lovitură a dat finul lui Arpad Paszkany! E o adevărată bombă media semnată de Cătălin Măruță. Unde a ajuns după plecarea de la Pro TV

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Celebrul fin al lui Arpad Paszkany a dat vestea cea mare după plecarea de la Pro TV, în urmă aproape jumătate de an. Cătălin Măruță și-a anunțat întoarcerea pe micile ecrane, foarte mulți dorind să afle informații despre noul proiect.

Cătălin Măruță, anunț despre revenirea în televiziune

A fost la cârma emisiunii „La Măruță” vreme de 18 ani, însă la începutul anului a avut loc o transformare majoră. Toți au rămas uimiți când Cătălin Măruță (48 ani) , după aproape două decenii de activitate. În luna februarie a avut ultima ediție, cunoscutul moderator ocupându-se o vreme de familie.

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O perioadă . Nimic nu s-a concretizat, dar acum a venit adevărata bombă media. Finul lui Arpad Paszkany (54 ani), care i-a fost naș de cununia la nunta cu Andra din august 2008, a dat lovitura urmând să revină pe sticlă din această toamnă.

Celebrul moderator a dezvăluit că a semnat cu Antena 1, unde va avea un show înregistrat. Așadar, nu va avea un proiect care se va desfășura live, ci unul care îi va permite să petreacă mai mult timp alături de cei dragi. Prin urmare, vedeta va prezenta „Furnicuțele”, moderată o perioadă destul de lungă de frumoasa Denise Rifai.

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„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: «Când te întorci la TV?». Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: Furnicuțele, la Antena 1”, a scris Cătălin Măruță, pe pagina sa de Facebook.

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”Un program care îmi permite să înregistrez emisiunile”

„După 18 ani într-un ritm zilnic am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine.

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De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la Furnicuțele, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a completat Cătălin Măruță, în dreptul unor imagini. Fostul moderator de la Pro TV va fi coleg cu mascotele Scamă și Blană, dar și cu Radu Ciucă.

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Vedeta o va înlocui pe Denise Rifai care a acceptat această provocare pentru că a scos-o din zona de confort. Frumoasa brunetă a reușit să transforme după-amiezele românilor în niște întâlniri speciale, dar acum este gata de altceva. Prezentatoarea nu a spus ce va face în continuare, în trecut având contract cu Kanal D.

Ce relație are moderatorul cu nașul său de cununie

Cătălin Măruță a primit numeroase mesaje după ce a dat vestea cea mare despre carieră. Moderatorul care este finul afaceristului Arpad Paszkany este extrem de încântat că noul format îi oferă exact echilibrul pe care și-l dorea în această perioadă, și anume televiziune, dar și timp pentru familie și pentru podcastul său.

Puțini știu că fostul finanțator al CFR Cluj este prieten foarte bun cu moderatorul TV. Cei doi au o amiciție care durează de peste 20 de ani și care s-a consolidat, în ciuda faptului că omul de afaceri a divorțat de femeia cu care a fost părinte spiritual la nunta vedetei cu artista Andra. Ei petrec foarte multe vacanțe împreună.

În urmă cu un an au mers în Marbella, Spania, unde cuplul are o casă de vacanță. Arpad Paszkany a fost însoțit de iubita sa, o tânără mult mai mică decât el. Antonela Pătruț are mai puțin cu 24 de ani decât partenerul de viață, care a trecut prin două mariaje eșuate. Prima oară a fost însurat cu Kinga, cea alături de care i-a cununat pe Andra și Cătălin Măruță. Au divorțat în 2011. A doua căsătorie a fost cu Anamaria Feher, între 2016 – 2023.

„Printre toate lucrurile frumoase din vacanța asta alături de familie, unul mi-a adus o bucurie aparte. O prietenie care ține de aproape 20 de ani și care continuă la fel de frumos. Arpi e genul de om pe care îl simți ca pe un frate, mereu pozitiv, mereu optimist. Am stat împreună, am ieșit la masă.

Am povestit mult și ne-am bucurat de fiecare moment. Prieteniile adevărate sunt printre cele mai mari daruri ale vieții. Eu mă simt norocos să am astfel de oameni lângă mine. Arpi, îți mulțumesc pentru omul care ești și pentru felul tău de a fi”, a scris Cătălin Măruță, în 2025, pe Instagram.