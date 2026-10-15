Ce lovitură a dat Gigi Becali! E omul care poate transforma FCSB: ”Este mult mai bun decât era înainte”

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După despărțirea de Marius Baciu, Gigi Becali a decis să-l aducă pe Laurențiu Reghecampf la cârma echipei. Mihai Stoica (61 de ani) consideră că a fost cea mai bună alegere și a mărturisit că antrenorul a reușit să schimbe imediat atmosfera în cadrul staff-ului și a lotului.

Laurențiu Reghecampf, mutarea ideală făcută de Gigi Becali la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” consideră că Reghecampf este în prezent un antrenor mai bun decât era înainte, dar și un mediator excelent. El a dat două exemple în care tehnicianul a reușit să-și impună ideile prin discuții.

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”Reghe e mult mai liniștit, se vede că are un anumit echilibru pe care clar l-a dobândit în ultimii ani. Este foarte bun antrenor, mult mai bun decât era înainte, și înainte nu era rău deloc. Gigi chiar a dat lovitura cu el acum, sunt convins de treaba asta!

Noi aveam în staff oameni care nu se înțelegeau foarte bine și era o fractură de comunicare între ei. Unul avea o variantă, altul alta. După atâția ani în care conduc cluburi, n-am fost în stare să-i fac să se înțeleagă. N-am avut mijloacele, n-am avut răbdare. Reghe a rezolvat asta în câteva minute, ăsta e un exemplu.

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Alt episod: un fotbalist a zis că nu se poate antrena, deja la mine temperatura de fierbere era depășită. În câteva vorbe l-a făcut nu numai să se antreneze, ci și să joace a doua zi. Nu meci oficial, meci de pregătire. Nu pot să spun fotbalistul, avusese niște probleme medicale, le depășise, dar era puțin speriat. Chestii de genul ăsta a făcut, sunt foarte multe”, a declarat Mihai Stoica, la .

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Reghecampf știe cum să-l ia pe Gigi Becali

Oficialul FCSB a dezvăluit faptul că Laurențiu Reghecampf și a precizat că niciun alt antrenor nu a avut discuții cu Gigi Becali în perioada când se afla pe banca tehnică a ”roș-albaștrilor”.

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”Nu mai știu alt antrenor care să fi putut să discute cu Gigi la modul în care o face Reghe. Sunt mulți care spun că discutau, dar nu discuta nimeni, o spun sigur. Doar eu discutam, astea sunt invenții, să se dea mari că au fost și vorbeau. Nu vorbea nimeni. Dacă vorbești de două ori pe an, nu se pune că vorbești. Eu vorbesc uneori și de 20 de ori pe zi”, a spus Mihai Stoica.

Reghecampf a scăpat de suspendare

Laurențiu Reghecampf poate răsufla ușurat după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, în speța în care Universitatea Craiova cerea scoaterea lui din fotbalul românesc pentru neplata la timp a unei datorii și neachitarea penalităților.

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În aceste condiții, tehnicianul se poate concentra exclusiv pe munca de la FCSB, mai ales că echipa este deocamdată în afara locurilor de play-off. În etapa a 12-a a SuperLigii, ”roș-albaștrii” vor juca pe terenul nou promovatei FC Voluntari, meciul fiind programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.