Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc

Universitatea Craiova și U Cluj sunt printre cele mai în formă echipe ale sezonului 2025–2026, dovadă că ambele au ajuns să se bată, într-un interval scurt, atât pentru obiectivele din campionat, cât și pentru Cupa României Betano. Un astfel de echilibru al forțelor în favoarea echipelor din provincie nu a mai fost văzut în fotbalul românesc de mai bine de un deceniu.

Provincia domină din nou fotbalul românesc

Provincia a câștigat lupta cu Bucureștiul în această stagiune, un fenomen care nu s-a mai întâmplat în fotbalul românesc din ediția 2009-2010. Atunci, CFR Cluj a făcut eventul, după ce a câștigat titlul în fața Unirii Urziceni și Cupa României Betano după o finală cu FC Vaslui, care la finalul sezonului, completa podiumul SuperLigii.

Au trecut așadar nu mai puțin de 16 ani de când fotbalul românesc a fost acaparat în totalitate de formații din provincie. Acum, Universitatea Craiova și U Cluj se luptă pentru campionat și sunt adversare în finala Cupei României Betano, în timp ce CFR Cluj are mari șanse să ocupe locul 3, cu două etape rămase până la finalul play-off-ului din SuperLiga.

La fel ca în 2010 și în 2026 o echipă din provincie poate face eventul. Atunci a făcut-o CFR Cluj, acum o poate face Universitatea Craiova sau U Cluj. Similitudinile continuă cu dramatismul care înconjoară cele două „finale”. În urmă cu 16 ani, CFR Cluj a luat titlul cu 69 de puncte, cu numari trei mai multe decât Unirea Urziceni, iar pe FC Vaslui a bătut-o în ultimul act din Cupa României Betano doar după executarea loviturilor de departajare.

Podiumul SuperLigii în sezonul 2009-2010

CFR Cluj – 69 de puncte Unirea Urizceni – 66 de puncte FC Vaslui – 62 de puncte

Finala Cupei României Betano 2010

CFR Cluj – FC Vaslui 0-0 (5-4 după penalty-uri)

Sezonul 2009-2010 a fost al doilea la rând în care provincia lua fața Capitalei. În stagiunea 2008-2009, titlul a ajuns la Urziceni, iar pe locul 2 a terminat Poli Timișoara. Finala Cupei României Betano din 2009 a fost și ea o afacere a provinciei. Acolo, tot bănățenii au jucat rolul perdantei, după o finală pierdută în fața lui CFR Cluj.

FCSB, Dinamo, și Rapid au fost eclipsate de Universitatea Craiova și U Cluj

În prezent, când mai sunt de jucat doar două etape din play-off, Universitatea Craiova este pe locul 1, cu 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. Până la „finala campionatului”, cele două Universități sunt adversare și în finala Cupei României Betano.

Universitatea Craiova și U Cluj au lăsat mult în urmă așa-zișii granzi ai fotbalului românesc. FCSB, campioana ultimelor două sezoane, a avut un parcurs dezastruos. Pentru prima dată în istorie, a ratat play-off-ul și nu mai poate încheia sezonul mai sus de locul 7, iar în Cupa României Betano nu a reușit să treacă de faza grupelor. Dinamo și Rapid sunt în top 6, dar doar una dintre ele mai are șanse reale să se lupte pentru cupele europene.

În prezent, Dinamo pare favorită, având în vedere că giuleștenii au 1 victorie, 1 egal și 6 înfrângeri în acest play-off. Nici acolo situația nu este sigură. Dacă va termina pe locul 4, echipa lui Kopic va da piept în baraj cu campioana play-out-ului, care ar putea fi FCSB. Astfel, într-un sezon dominat cu autoritate de reprezentantele provinciei, Bucureștiul ar putea ajunge să aibă cel mult o echipă în cupele europene. Până și podiumul va fi completat, cel mai probabil, de o echipă din provincie. Cu două etape înainte de final, CFR Cluj e pe locul 3, cu un avans de cinci puncte față de Dinamo.

