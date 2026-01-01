Ce lovitură a dat Răzvan Lucescu în prima zi din 2026! PAOK l-a transferat pe jucătorul marii rivale

ADVERTISEMENT

PAOK nu pierde vremea în perioada de mercato! Formația din Salonic a oficializat deja primul transfer al iernii, chiar în prima zi din ianuarie. Răzvan Lucescu îl va avea la dispoziție pe Alexander Jeremejeff, fostul atacant al marilor rivali de la Panathinaikos.

Joi, 1 ianuarie 2026, PAOK Salonic a anunțat că a semnat cu atacantul suedez Alexander Jeremejeff, care a bifat nu mai puțin de 60 de partide în tricoul rivalilor de la Panathinaikos. Nordicul este triplu campion al țării sale, iar de când a venit în „echipa trifoilor” a cucerit și Cupa Greciei.

Aflat în ultimele luni de contract, PAOK, a putut negocia liber cu atacantul, așa că el a ajuns la formația din Salonic ca fotbalist liber de contract. „PAOK FC anunță achiziționarea lui Alexander Jeremejeff, care va veni gratis la echipă. Fotbalistul a semnat cu „Clubul cu două capete” un contract pe o durată de un an și jumătate”, a fost anunțul elenilor.

Cine este Alexander Jeremejeff, noul atacant al lui Răzvan Lucescu

Alexander Jeremejeff este un jucător experimentat, născut în anul 1993, în Suedia. El a făcut primii pași în lumea fotbalului în țara sa natală, iar echipa la care a înflorit a fost Hacken, fosta adversară a lui CFR Cluj din play-off-ul Conference League.

În 2016, el s-a mutat la Malmo, cea mai titrată echipă din Suedia, alături de care a câștigat două titluri de campion. După două experiențe mai puțin reușite în Germania, la Dynamo Dresden, și în Olanda, la Twente, suedezul s-a întors la Hacken, unde a fost golgheterul campionatului, cu 22 de reușite, și și-a condus echipa spre câștigarea titlului de campioană, într-o perioadă de glorie a celor de la Malmo.

Deși valoarea sa pe Transfermarkt era de 2,2 milioane de euro, Panathinaikos a plătit doar 270.000 de euro în schimbul său în 2022. Alături de verzi, el a câștigat Cupa Greciei și a marcat de 16 ori în 60 de apariții pe parcursul a două sezoane și jumătate.