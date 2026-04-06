Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv

Gabi Tamaș are în ultima perioadă probleme și la Survivor România, acolo unde acuză oboseala, dar și pe plan personal. Vestea cruntă primită din țară. Lovitura în justiție pentru fostul fotbalist: decizia definitivă.
Adrian Baciu
06.04.2026 | 21:45
Ce lovitura a primit Gabi Tamas chiar in timp ce concureaza la Survivor Romania A pierdut definitiv
Ce veste cruntă a primit Gabi Tamaș, concurent la Survivor România: lovitură primită din țară. Sursa foto: colaj Fanatik
Gabi Tamaș este angrenat în această perioadă în lupte dificile departe de România, în Republica Dominicană, acolo unde concurează la ediția din 2026 a show-ului Survivor România. Între timp, fostul mare fundaș al fotbalului românesc a primit o veste cruntă din țară. Ce lovitură a primit acesta pe plan juridic. Decizia e definitivă.

Gabi Tamaș a pierdut: lovitura din țară primită de fostul fotbalist, aflat în prezent la Survivor România

Pe finalul carierei sale în prima ligă, Gabi Tamaș, 42 de ani, a fost implicat într-un scandal uriaș. În 2022, pe când evolua pentru Petrolul Ploiești, fostul fundaș de națională a intrat în conflict cu antrenorul ”lupilor” de la acea vreme, Nae Constantin, 52 de ani. Acesta din urmă l-a înregistrat pe fostul său jucător în timp ce acesta îi înjura pe suporteri. În plus, toată conversația a ajuns în spațiul public.

Revoltat de cele întâmplate fără cunoștința sa, fostul internațional român a făcut plângere penală în 2022, la Parchet, împotriva antrenorului. În primă fază, în 2024, procurorul de caz a decis că nu trebuie să-l trimită în judecată pe Nae Constantin. Procesul dintre cei doi a fost lung. Acum, în primăvara lui 2026, instanța a dat verdictul final.

Aflat la 10.000 de km de casă, în show-ul TV Survivor România, Gabriel Tamaș a aflat că a pierdut lupta juridică cu Nae Constantin, cel care în prezent este antrenor secund al lui Răzvan Lucescu de la PAOK Salonic. Problema pentru fostul jucător de fotbal este că mai are nicio cale de atac în procesul cu fostul antrenor de la Petrolul. În plus, Tamaș a fost obligat deja să plătească cheltuielile judiciare, ale căror costuri sunt infime: 200 de lei.

Ce a spus Gabi Tamaș în înregistrarea ajunsă în spațiul public

Reamintim că, în 2022, Gabi Tamaș a fost implicat într-un scandal de proporții la Ploiești. Nae Constantin l-a înregistrat în timp ce-i înjura pe suporteri. Grav a fost faptul că totul a ajuns în spațiul public. Iată ce a spus fostul jucător, într-o variantă fără injurii: ”Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește… Că am dezamăgit suporterii… Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea… La Petrolul câștig suporterii.

Dar cine sunt suporterii ăștia, mă? Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prieteni și îi acopăr. M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii… Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie, i-am chemat și le-am spus. Eu joc fotbal pentru galerie?”, a spus Gabi Tamaș, potrivit incisivdeprahova.ro.

În replică, tot în presa locală, Nae Constantin a admis că el l-a înregistrat pe jucător. ”Am reușit să trec peste ce s-a întâmplat. Asta a fost, asta e viața antrenorilor. Mi-am spus părerea, e un subiect închis. Toată presa m-a făcut sifon, nu e o problemă. Toată lumea dădea sfaturi. E un caz atât de particular și nu ai cum să dai sfaturi. Timpul va decide dacă eu am fost omul rău sau nu. Oricând îl pot privi în ochi pe Tamaș. Am primit confirmări că am făcut lucruri bune. Nu am niciun regret. Nu am vrut să plec niciodată. Consider că am făcut bine”, a spus Constantin.

Problemele pe care le întâmpină Tamaș la Survivor România 2026

În ultima perioadă, Gabi Tamaș are probleme și la Survivor România. Deși este unul dintre cei mai redutabili concurenți, acesta începe să resimtă tot mai puternic presiunea și condițiile extreme din Republica Dominicană. Tamaș a demonstrat încă de la început rezistență și determinare, dar oboseala acumulată și lipsa confortului și-au spus cuvântul.

”Mă uit la el (n.r. Gabi Tamaș) și văd că e obosit. Băieții se bazează foarte mult pe el să aducă puncte și e și el accidentat. Adică, ar trebui și ceilalți să încerce să aducă puncte și să mai meargă la ștafetă!”, a precizat Andreea Munteanu, la Survivor.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
