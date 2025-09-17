Ce lovitură a putut să dea Mihai Rotaru la Craiova! Noua senzație din Bănie a fost aproape de un transfer la Valencia. Exclusiv

Universitatea Craiova a adus în Bănie o adevărată „perlă”! Talentatul Pavlo Isenko, adus în această vară, putea ajunge portarul celor de la Valencia în urmă cu trei ani, însă, în cele din urma, a continuat la Vorskla, urmând să ajungă în Oltenia.

Pavlo Isenko, la un pas de Valencia. Universitatea Craiova s-a ales cu un portar dorit în trecut în La Liga

Pavlo Isenko a fost monitorizat foarte bine de oficialii Universității Craiova, care i-au observat reflexele ieșite din comun în perioada petrecută la Vorskla. ucraineanul în vârstă de 22 de ani s-a impus foarte repede în poarta oltenilor și l-a salvat în repetate rânduri pe Mirel Rădoi prin intervențiile sale.

Însă, înainte ca Universitatea Craiova să pună ochii pe el, ibericii de la Valencia au fost cu un pas înainte, însă mutarea nu s-a concretizat deoarece nu s-a ajuns la un acord din punct de vedere financiar.

„Pe mine nu mă surprind deloc evoluțiile lui. De-asta l-am adus. A jucat meci de meci 3 ani la Poltava. Da, l-a vrut Valencia acum vreo 3 ani. A fost foarte aproape să semneze, dar nu s-au înțeles la bani. Îl voiau ca portar de rezervă”, a declarat Traian Gherghișan, impresarul fotbalistului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Rotaru este încântat de transferul lui Pavlo Isenko. Ce a spus despre portarul ucrainean

pentru calificarea istorică în Conference League este, bineînțeles, Pavlo Isenko. Oltenii au fost extrem de aproape să fie eliminați încă din al doilea tur preliminar, când au întâlnit FK Sarajevo, care le-a pus foarte multe probleme, însă ucraineanul a avut prestații uimitoare:

„Este unul dintre marile câștiguri (n.r. – portarul Pavlo Isenko). Gândiți-vă că la Sarajevo ne-a ținut în joc, putea fi 5-0 la pauză. Cu U Cluj a avut 3 intervenții de 1 la 1 cu adversarul, ne-a ținut în meci. Aseară la fel, la 0-0 a avut 2 intervenții… Dacă dădea Sarajevo gol la 0-0, lucrurile se complicau”, spunea patronul Universității Craiova după dubla manșă cu echipa din Bosnia.

Pavlo Isenko, statistici foarte bune în poarta oltenilor

În cele 4 meciuri disputate în SuperLiga României, Isenko a primit o medie de 0.92 goluri în 90 de minute din aproximativ 4,35 șuturi. Totodată, conform Wyscout, Isenko are o medie de 3,44 de intervenții salvatoare pe meci. La fazele fixe, careul este teritoriul său. Tânărul portar de 22 de ani are un procentaj de 100% al duelurilor aeriene câștigate.

Portarul ucrainean a evoluat doar în patru meciuri în campionat deoarece Mirel Rădoi a ales să „jongleze” cu el și Silviu Lung Junior. Astfel, experimentatul portar a fost folosit în șase meciuri de campionat, în timp ce Isenko a apărat în toate partidele din Conference League.

