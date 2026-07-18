Ce lovitură ar fi fost: Pep Guardiola a avut acord verbal cu o naționala de top înainte de CM 2026! De ce nu s-a mai realizat mutarea

Pep Guardiola (55 de ani) este liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City la finalul acestui sezon. Genialul antrenor iberic ar fi putut părăsi tabăra „Cetățenilor” chiar mai devreme, după ce a avut un acord verbal cu o națională de top, însă în cele din urmă a ales să mai rămână un an la Manchester.
După ce a condus trei dintre cele mai puternice echipe de club din lume, FC Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, dorința lui Pep Guardiola este aceea de a experimenta și meseria de selecționer. După ce Anglia a pierdut calificarea în finala Campionatului Mondial, iar toată lumea a dat vina pe deciziile lui Thomas Tuchel, The Sun a scos la iveală faptul că tehnicianul iberic a avut o înțelegere verbală cu naționala lui Jude Bellingham și Harry Kane.
Acest lucru s-a întâmplat înainte ca Federația Engleză să apeleze la serviciile fostului antrenor al lui Chelsea și Bayern Munchen, iar Thomas Tuchel a devenit o variantă abia după ce Pep Guardiola s-a răzgândit. Spaniolul a decis în cele din urmă să continue pe banca lui Manchester City, însă discuțiile s-ar putea relua după despărțirea de echipa pe care a condus-o timp de un deceniu.
În prezent, o nevoie mai mare de Pep Guardiola pe banca naționalei ar avea Italia. Spre deosebire de Anglia, care totuși a ajuns de două ori în semifinale și o dată în sferturile de finală la ultimele trei ediții de Campionat Mondial, Italia nici măcar nu s-a calificat.
Italienii ar ajunge la 16 ani fără vreo participare la Campionat Mondial, lucru de neconceput pentru o cvadruplă câștigătoare a trofeului. Tocmai din această cauză, Paulo Maldini a preluat proiectul din postura de director tehnic, iar principala sa țintă pentru postul vacant de antrenor este Pep Guardiola. Printre variantele italienilor se regăsește și numele lui Antonio Conte, care ar fi soluția preferată de formațiile din Serie A.