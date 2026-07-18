Ce lovitură ar fi fost: Pep Guardiola a avut acord verbal cu o naționala de top înainte de CM 2026! De ce nu s-a mai realizat mutarea

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Pep Guardiola (55 de ani) este liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City la finalul acestui sezon. Genialul antrenor iberic ar fi putut părăsi tabăra „Cetățenilor” chiar mai devreme, după ce a avut un acord verbal cu o națională de top, însă în cele din urmă a ales să mai rămână un an la Manchester.

Pep Guardiola și-a dat acordul pentru a prelua o națională de top, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat

După ce a condus trei dintre cele mai puternice echipe de club din lume, FC Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, dorința lui Pep Guardiola este aceea de a experimenta și meseria de selecționer. După ce Anglia a pierdut calificarea în finala Campionatului Mondial, iar , a scos la iveală faptul că tehnicianul iberic a avut o înțelegere verbală cu naționala lui Jude Bellingham și Harry Kane.

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Acest lucru s-a întâmplat înainte ca Federația Engleză să apeleze la serviciile fostului antrenor al lui Chelsea și Bayern Munchen, iar Thomas Tuchel a devenit o variantă abia după ce Pep Guardiola s-a răzgândit. Spaniolul a decis în cele din urmă să continue pe banca lui Manchester City, însă discuțiile s-ar putea relua după despărțirea de echipa pe care a condus-o timp de un deceniu.

Italia se înscrie printre naționalele ce-l doresc pe Guardiola pe banca naționalei

În prezent, o nevoie mai mare de Pep Guardiola pe banca naționalei ar avea Italia. Spre deosebire de Anglia, care totuși a ajuns de două ori în semifinale și o dată în sferturile de finală la ultimele trei ediții de Campionat Mondial, Italia nici măcar nu s-a calificat.

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Italienii ar ajunge la 16 ani fără vreo participare la Campionat Mondial, lucru de neconceput pentru o cvadruplă câștigătoare a trofeului. Tocmai din această cauză, Paulo Maldini a preluat proiectul din postura de director tehnic, iar Printre variantele italienilor se regăsește și numele lui Antonio Conte, care ar fi soluția preferată de formațiile din Serie A.