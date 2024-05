Ce lovitură! Cătălin Moroșanu și Remy Bonjasky au semnat pentru Dynamite Fighting Show! Exclusiv

Cătălin Moroșanu și Remy Bonjasky au parafat un acord pentru ca Dynamite Fighting Show, promoția fondată de luptătorul român, să aibă expunere și pentru publicul din Olanda. FANATIK a aflat că marea legendă din K-1, Bonjasky, devenit în prezent unul dintre cei mai apreciați analiști media din zona sportului de contact, se va ocupa personal de promovarea brandului românesc.

Ce lovitură! Cătălin Moroșanu și Remy Bonjasky au semnat pentru Dynamite Fighting Show!

La 6 ani de la lansare, Dynamite Fighting Show a devenit un adevărat fenomen în sportul de contact din România, având în permanență sălile arhipline, indiferent de locul în care au avut loc galele. biletele s-au epuizat cu 10 zile înainte de a bate gongul primei lupte, iar la Galați, la finala din 2023, peste 5.000 de persoane au umplut până la refuz Patinoarul Olimpic.

ADVERTISEMENT

Ca o surpriză, prezența lui Bonjasky la Baia Mare se pare că nu a fost întâmplătoare. Din informațiile FANATIK, acesta a venit să negocieze cu Moroșanu ca Warrior Code, platforma creată de legendarul campion, să devină partener media pentru Țările de Jos. Iar totul pare să se fi concretizat, astfel că fanii din Olanda vor putea urmări galele din România pe platforma lui Bonjasky.

Următoarea gală Dynamite Fighting Show va avea loc pe 7 iunie la Teraplast Arena din Bistrița, cea mai nouă sală polivalentă din România, care are o capacitate de aproximativ 4.000 de locuri. Evenimentul intitulat Urmașii lui Dracula va programa un turneu piramidal de 4 cu centura DFS în joc, dar și un duel între sibianul Ionuț Popa și marocanul Odris Ramzi pentru titlul intercontinental ISKA. Peste un sfert din bilete s-au epuizat deja, conform unui anunț făcut de organizatori în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT

Urmașii lui Dracula la Bistrița!

de condițiile pe care le-a găsit în Bistrița. „Sala este senzațională și va trebuie să ridicăm nivelul evenimentului cu această ocazie. Cu siguranță fanii vor avea parte nu doar de lupte dure, dar și de un spectacol al luminilor și laserelor. Sunt nerăbdător să începem acolo”, a spus promotorul DFS.

Cu o zi înainte, pe 6 iunie, acesta le-a pregătit o surpriză bistrițenilor, astfel că întreg cântarul oficial dinaintea galei se va desfășura în aer liber, la OK Shopping Center din Bistrița, iar accesul publicului va fi gratuit.

ADVERTISEMENT

„Toți vor avea ocazia să facă poze cu sportivii favoriți, iar invitații noștri vor fi și ei prezenți acolo. Este o ocazie specială pentru cei care vor să îi cunoască îndeaproape pe sportivi”, a adăugat Moroșanu.

Totodată, promoția lui Moroșanu a lansat și un promo pentru evenimentul de pe 7 iunie. Clipul combină imagini cu cele mai spectaculoase locuri din Bistrița Năsăud cu pregătirea sportivilor, un mixt deja marcă înregistrată DFS.

ADVERTISEMENT

Până la gala de la Bistrița, Dynamite Fighting Show își continuă proiectul de a găsi noi talente și va ajunge la Cluj Napoca vineri, atunci când are loc a doua ediție Road to DFS din acest an. Gala se va desfășura la Sala Sporturilor Horia Demian și va programa un total de 11 meciuri, în special cu tineri sportivi. Cei mai buni din gala Road to DFS Cluj Napoca vor fi selectați să lupte și pe 7 iunie la Bistrița.