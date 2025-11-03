Ce lovitură dă Dan Șucu! Campionul mondial vine la Genoa

ADVERTISEMENT

„Grifonul” s-a despărțit recent de Patrick Vieira, iar imediat au fost începute căutările pentru un nou antrenor. În primă fază s-a vorbit destul de mult în presa din Italia despre variantele reprezentate de Paolo Vanoli și Roberto D’Aversa.

Dan Șucu este foarte aproape să-l pună pe Daniele De Rossi antrenor la Genoa

Dar și despre Daniele De Rossi, legenda lui AS Roma, fost mare fotbalist, dar și antrenor, pe „Stadio Olimpico”. Iar acum se pare că această pistă are cele mai mari șanse să se materializeze. Potrivit , s-au produs deja primele contacte între cele două părți. Mai mult, se pare că s-a ajuns și la un acord de principiu.

Așadar, este de așteptat în linii mari, bineînțeles în cazul în care nu se va petrece vreo răsturnare spectaculoasă de situație, ca un anunț oficial în acest sens să fie făcut de către Genoa în decurs de doar câteva ore. Conform sursei citate anterior, oficialii clubului de pe „Luigi Ferraris” analizează în prezent ultimele aspecte care ar trebui să fie puse la punct înainte ca mutarea să fie confirmată.

În primă fază ar urma ca înțelegerea lui De Rossi să fie valabilă până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă o stagiune, clauză care se va activa automat în cazul în care antrenorul italian va reuși să salveze echipa de la retrogradare în acest campionat. În prezent, Genoa se află pe locul 20, ultimul, în Serie A.

În acest scenariu s-a ajuns după ce , iar nu au mai înaintat.

Cine este Daniele De Rossi: legenda Romei și campion mondial cu Italia în 2006

În prezent în vârstă de 42 de ani, fostul mijlocaș defensiv a fost crescut de clubul din „Cetatea eternă” și a evoluat aproape exclusiv pentru AS Roma în cariera sa de fotbalist. Abia la finalul carierei sale, De Rossi a plecat în Argentina, la Boca Juniors, echipă pe care a simpatizat-o încă din copilărie, după cum chiar el a spus în mai multe rânduri, și la care a jucat timp de un sezon.

Alături de gruparea capitolină, Daniele De Rossi a câștigat de două ori Cupa Italiei, în 2007 și 2008, și o Supercupă, în 2007. De asemenea, a fost desemnat „cel mai bun fotbalist al anului în Serie A” în 2009. În 2020, a devenit campion al Argentinei alături de Boca Juniors, iar în 2004 a făcut parte din lotul echipei Italiei care a câștigat Campionatul European la nivel de tineret.

Mai presus de toate acestea, Daniele De Rossi a cucerit Cupa Mondială alături de „Squadra Azzurra” în 2006, la turneul final organizat de Germania.

Ca antrenor, el a lucrat în primă fază alături de selecționerul Roberto Mancini la naționala Italiei. Ulterior, a avut o experiență la SPAL, iar apoi a fost numit pe banca Romei, acolo unde l-a înlocuit pe Jose Mourinho. În prezent este liber de contract și deține echipa Ostiamare, din Serie D.