Ce lovitură de proporții dă fiul lui Ion Țiriac. Va primi pe mână un imperiu de miliarde de euro

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, 86 de ani, se pregătește să facă un pas în spate în ceea ce privește zona de business în care a fost angrenat cu succes o viață întreagă. În aceste condiții, fiul său cel mare, Alexandru (Ion Ion) Țiriac, 48 de ani, va primi o sarcină uriașă. Teoretic, pe mâna sa va intra un imperiu colosal, de miliarde de euro.

Decizie radicală luată de Ion Țiriac: miliardarul se retrage din afaceri. Fiul său, persoana de încredere care preia un imperiu de miliarde de euro

La începutul lunii mai, Ion Țiriac va împlini vârsta de 87 de ani. Acum, în preajma aniversării sale, miliardarul a luat o decizie extrem de surprinzătoare. Acesta s-a gândit de mai multă vreme să se retragă din afaceri și să cedeze frâiele miliardelor sale în mâinile unei persoane capabile să gestioneze imperiul financiar construit de acesta, de-a lungul mai multor decenii.

ADVERTISEMENT

Însuși miliardarul a fost cel care a dezvăluit, recent, faptul că fiul său cel mare, de miliarde de euro în derulare. Chiar din 2026, Ion Țiriac Jr. va fi cel care va gestiona toate business-urile și întreaga avere a familiei Țiriac. Nu vorbim de orice avere, ci de una aflată într-o accelerată creștere.

”Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani. Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi, să vedem cum fac treaba asta”, a dezvăluit Ion Ţiriac, conform .

ADVERTISEMENT

Ce avere estimată are Ion Țiriac în 2026

. Este estimată de presa de profil financiar la peste 2,3 miliarde de dolari. În ciuda problemelor economice ale planetei, în ultimii ani, averea fostului tenismen aproape s-a dublat. În 2025, aceasta a crescut cu aproximativ 200 de milioane de euro. Dacă în 2025, averea lui Țiriac era estimată la 2,1 miliarde de euro, în 2026 aceasta a ajuns la un nivel mai ridicat, pe fondul acestei creșteri.

ADVERTISEMENT

”Forbes estimează că, în 2026, fostul jucător de tenis român are o avere netă de 2,3 miliarde de dolari. Aceasta îl plasează pe locul 1778 în topul celor mai bogate persoane din lume. În mod incredibil, în ciuda vârstei sale înaintate, averea lui Țiriac a crescut masiv în ultimii ani, aproape dublându-se față de 2020, când era de 1.2 miliarde de dolari!”, au scris, pe 9 aprilie 2026, jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

Ce pensie încasează Ion Țiriac de la statul român

Conform sursei citate, Ion Țiriac mai spune, în sens figurat, că se pregătește să iasă la ”pensie”. ”Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni. Urmează să fac 87 de ani și se pare că am ajuns ca să am și eu un pic mai mult timp. Nu fac nimic altceva decât … Voiajez tot timpul cum am voiajat în ultimii 75 de ani, cu mai multe probleme decât aveam înainte”, a mai spus Ion Țiriac.

Puțină lume știe că omul de afaceri are o pensie de la statul român. Este un venit uriaș dacă îl comparăm cu cel al unui român obișnuit, dar insignifiant raportat la averea afaceristului. În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pe care l-a acordat în presa internă, Țiriac a dezvăluit ce pensie încasează. E vorba de 12.000 de lei lunar. Miliardarul a afirmat că nu s-a atins de bani și că aceștia sunt virați într-un cont bancar.