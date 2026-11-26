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Felip Ortiz (49 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani, În cursul zilei de vineri, tehnicianul spaniol este așteptat în România pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat oficial, după cum chiar Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a anunțat, de asemenea în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Felipe Ortiz vine în SuperLiga, la FC Botoșani, după ce a scris istorie în cupele europene cu Inter d’Escaldes

Joi seară, Ortiz și-a încheiat activitatea la Inter d’Escaldes, fosta adversară din cupele europene a celor de la FCSB și Universitatea Craiova, cu oltenii micuța formație din Andorra jucând chiar în acest sezon, pe teren propriu, în faza principală din Conference League, victorie pentru gruparea antrenată de Filipe Coelho, scor 3-1.

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Această echipă s-a duelat joi seară pe teren propriu în cadrul cu FC Copenhaga, formația pe care oltenii urmează să o înfrunte în ultima rundă din această fază a competiției. Și Inter d’Escaldes, sub conducerea lui Ortiz deci, a reușit cu această ocazie să obțină practic cel mai mare rezultat din istoria clubului în cupele europene.

Echipa din Andorra a învins FC Copenhaga cu scorul de 2-0, goluri marcate de David Lopez în minutul 19 și Chouaib în minutul 59 din penalty, într-un meci în care danezii au avut doi jucători eliminați. Rezultatul nu este tocmai unul foarte favorabil pentru Universitatea Craiova. Asta pentru că oltenii mai au de jucat la Kairat Almaty și pe teren propriu cu FC Copenhaga în ultimele două etape din Conference League.

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Iar în prezent, după rezultatele înregistrate joi seară, echipa din Bănie a rămas cu 7 puncte, la egalitate cu FC Copenhaga și cu două puncte în plus față de Kairat Almaty. Astfel, este de așteptat ca cele două partide să se joace cu „garda jos”, mai exact ca cele două echipe să dea totul pentru a-i învinge pe craioveni pentru a putea spera la calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

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Video. Felip Ortiz imediat după victoria de senzație cu FC Copenhaga