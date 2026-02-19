Ce lovitură! K-1 World Max ajunge la București și trimite câștigătorul în marea finală de la Tokyo. Bogdan Stoica, Tolea Ciumac și Mihai Zmărăndescu țin capul de afiș la gala DFS

ADVERTISEMENT

Sporturile de contact revin puternic în tendințe în România, atrăgând din nou un public numeros și tot mai mulți practicanți. Următorul eveniment major este gala , La ediția aniversară cu numărul 30 va avea loc inclusiv un turneu piramidal K-1 World Max, câștigătorul urmând să obțină calificarea directă în marea finală de la Tokyo.

K-1 World Max revine în București! Spectacol nemaiîntâlnit la Dynamite Fighting Show

Pe 3 aprilie 2026, „Sala Polivalentă” din București va fi gazda unei super gale Dynamite Fighting Show. La ediția cu numărul 30, show-ul va include inclusiv un turneu piramidal K-1 World Max. La el vor lua parte 8 luptători, câștigătorul urmând să obțină calificarea directă la K-1 Max Final 16 de la Tokyo.

Va fi pentru prima dată în ultimii 16 ani când un turneu piramidal K-1 are loc în Capitală. Dacă ediția din 2010 a fost dedicată categoriei grea, competiția din acest an se adresează sportivilor din categoria K-1 Max, la 70 de kilograme, și este rezervată luptătorilor din Europa de Est. Cei 8 participanți vor concura într-un sistem eliminatoriu, fiind necesare trei victorii consecutive în aceeași seară pentru obținerea calificării în faza finală de la Tokyo.

Cine vor fi reprezentații României în piramida K-1

România va fi reprezentată de 4 sportivi, care vor încearca să câștige piramida și să ajungă să se bată în Japonia. Este vorba despre Călin Petrișor, campion mondial ISKA, Andrei Varga, desemnat Rising Star of the Year 2024, Albert Enache, dublu campion mondial ISKA la amatori, și Ștefan Vrânceanu, sportiv neînvins în competițiile din țară.

Lor li se vor alătura sportivi din Ucraina, Letonia, Republica Moldova și Turcia: fostul campion Glory Sergey Adamchuk, campionul european ISKA Marek Pelcis, campionul King of Kings și FEA Vitalie Matei, precum și campionul mondial WAKO Pro Oguz Yildirim.

Bogdan Stoica revine în ring

Pe lângă turneul piramidal K-1 World Max, va lupta și Bogdan Stoica (36 de ani). Celebrul kickboxer va fi în main event, acolo unde îl va înfrunta într-un super fight pe campionul WBA Muay Thai, Gerrardo Atti. Stoica revine în ring după ce, la începutul lunii februarie, a ajuns până în semifinalele turneului K-1 Final 8 desfășurat la Tokyo.

Totodată, gala va include și un meci revanșă între Florin Lambagiu și moldoveanul Constantin Rusu. Cei doi s-au înfruntat anterior în urmă cu cinci ani, lupta fiind câștigată de Rusu. Pe cardul galei se vor regăsi și alți sportivi cunoscuți, precum Tolea Ciumac, Mihai Zmărăndescu, Ion Grigore sau Costin Dinu.

Organizatorii au pus deja în vânzare bilete pentru evenimentul din 3 aprilie de la „Sala Polivalentă”. Ele pot fi achiziționate online de pe site-ul , prețul tichetelor variază între 50 și 150 de lei.