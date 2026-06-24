Sport

Ce lovitură: noul portar al lui Dinamo sosește joi în cantonamentul din Polonia!

Dinamo primește în cantonamentul din Polonia un nou jucător. Cine este portarul care se alătură lotului condus de portughezul Nuno Campos.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
25.06.2026 | 00:34
Ce lovitura noul portar al lui Dinamo soseste joi in cantonamentul din Polonia
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo dă lovitura cu un portar din Portugalia. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo se pregătește pentru noul sezon. Deși nu au realizat transferuri răsunătoare până acum, „câinii” sunt pe cale să dea o lovitură importantă. FANATIK a aflat că bucureștenii se întăresc, chiar din timpul cantonamentului din Polonia, cu un portar de la Braga, echipa din prima ligă a Portugaliei. Care sunt detaliile mutării.

Dinamo este aproape să îl aducă pe Alaa Bellaarouch de la Braga

SuperLiga se află în plin mercato de vară, iar echipele transferă jucători cu care speră să se întărească sau cel puțin să suplinească locul celor plecați. Dinamo se pregătește în liniște în cantonamentul din Polonia, unde Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul spaniol Martin Pascual a sosit miercuri după-amiază, 24 iunie,  în cantonamentul „roș-albilor”. Tot FANATIK a mai aflat că marocanul Alaa Bellaarouch, portarul lui Braga, vine la rândul său în cantonamentul „câinilor” joi, 26 mai, deși trebuia să ajungă odată cu fotbalistul iberic. Conform jurnalistului italian Luca Bendoni, jucătorul vine sub formă de împrumut, iar Dinamo va avea posibilitatea de a-l transfera definitiv în vara anului viitor pentru suma de 500.000 de euro.

Dacă Dinamo va activa clauza, jumătate din banii (adică 250.000 de euro) se vor duce către Strasbourg, formația din Ligue 1 care l-a cedat în vara anului 2025 la Braga și care a păstrat 50% din drepturile federative ale lui Bellaarouch.

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Cifrele lui Alaa Bellaarouch

Alaa Bellaarouch a fost crescut de echipa secundă a francezilor de la Strasbourg. Înainte de transferul la Braga, el a îmbrăcat, la seniori, tricoul celor de la Stade Briochin și Strasbourg, având deci experiență în primul, dar și în al treilea eșalon fotbalistic al Franței.

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În ceea ce privește prezențele la echipa națională, el a bifat 8 selecții la reprezentativa U23 a Marocului și a fost coleg, în cadrul Cupei Africii U23 2023, cu Bilal El Khannouss, Chadi Riad și Ismael Saibari, care acum sunt în lotul Marocului la CM 2026. Ei au câstigat trofeul atunci. Mai important, la debutul în Ligue 1, în Strasbourg – PSG 1-2 (02.02.2024), Alaa Bellaarouch i-a aparat un penalty lui Kylian Mbappe.

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  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Alaa Bellaarouch
  • 2030 este data scadentă a contractului său cu Braga
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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