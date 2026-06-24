Ce lovitură: noul portar al lui Dinamo sosește joi în cantonamentul din Polonia!

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Dinamo se pregătește pentru noul sezon. Deși nu au realizat transferuri răsunătoare până acum, „câinii” sunt pe cale să dea o lovitură importantă. FANATIK a aflat că bucureștenii se întăresc, chiar din timpul cantonamentului din Polonia, cu un portar de la Braga, echipa din prima ligă a Portugaliei. Care sunt detaliile mutării.

Dinamo este aproape să îl aducă pe Alaa Bellaarouch de la Braga

, iar echipele transferă jucători cu care speră să se întărească sau cel puțin să suplinească locul celor plecați. Dinamo se pregătește în liniște în cantonamentul din Polonia, unde

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Tot FANATIK a mai aflat că marocanul Alaa Bellaarouch, portarul lui Braga, vine la rândul său în cantonamentul „câinilor” joi, 26 mai, deși trebuia să ajungă odată cu fotbalistul iberic. Conform jurnalistului italian Luca Bendoni, jucătorul vine sub formă de împrumut, iar Dinamo va avea posibilitatea de a-l transfera definitiv în vara anului viitor pentru suma de 500.000 de euro.

Dacă Dinamo va activa clauza, jumătate din banii (adică 250.000 de euro) se vor duce către Strasbourg, formația din Ligue 1 care l-a cedat în vara anului 2025 la Braga și care a păstrat 50% din drepturile federative ale lui Bellaarouch.

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Braga GK Alaa Bellaarouch is set to join Dinamo Bucharest on loan + €500k option to buy. RC Strasbourg will earn 50% sell-on if option is triggered next year. — Luca Bendoni (@LucaBendoni)

Cifrele lui Alaa Bellaarouch

Alaa Bellaarouch a fost crescut de echipa secundă a francezilor de la Strasbourg. Înainte de transferul la Braga, el a îmbrăcat, la seniori, tricoul celor de la Stade Briochin și Strasbourg, având deci experiență în primul, dar și în al treilea eșalon fotbalistic al Franței.

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În ceea ce privește prezențele la echipa națională, el a bifat 8 selecții la reprezentativa U23 a Marocului și a fost coleg, în cadrul Cupei Africii U23 2023, cu Bilal El Khannouss, Chadi Riad și Ismael Saibari, care acum sunt în lotul Marocului la CM 2026. Ei au câstigat trofeul atunci. Mai important, la debutul în Ligue 1, în Strasbourg – PSG 1-2 (02.02.2024),

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