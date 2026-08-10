Ce lovitură! Paolo Maldini, detalii despre negocierile cu Guardiola! Salariul solicitat: „Făcuse deja echipa Italiei pe hârtie”

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Paolo Maldini (58 de ani) a dezvăluit ce s-a întâmplat la negocierile cu Pep Guardiola (55 de ani), care ar fi fost aproape să preia naționala Italiei. În cele din urmă s-a ajuns la varianta

De ce nu a ajuns Pep Guardiola la naționala Italiei. Dezvăluirile lui Maldini

Fostul mare căpitan al lui AC Milan, Paolo Maldini, fusese instalat în funcția de director tehnic pe 11 iulie, având misiunea de a pune bazele unui nou proiect la naționala Italiei, după ce „Squadra Azzurra” a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Cupa Mondială.

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Totuși, mandatul lui Paolo Maldini a fost unul extrem de scurt. Pe 27 iulie, acesta a decis să renunțe la funcție, după ce varianta numirii lui Andrea Pirlo pe banca tehnică a Italiei a picat. aspect care a contribuit la blocarea instalării sale în funcția de selecționer.

Înainte de a ajunge la varianta Andrea Pirlo, Paolo Maldini a încercat să dea o adevărată lovitură și s-a deplasat în Spania pentru a negocia cu Pep Guardiola, tehnician care devenise liber de contract după despărțirea de Manchester City. Fostul mare fundaș al lui AC Milan a dezvăluit ulterior, într-un interviu acordat pentru „Corriere dello Sport”, că Guardiola era tentat de ideea de a prelua banca tehnică a naționalei Italiei.

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„Este antrenorul care întruchipează cel mai bine jocul tehnic și ofensiv. L-am vizitat la Barcelona, ​​am luat prânzul și am vorbit toată ziua. Era foarte tentat și a fost pe punctul de a accepta, ba chiar a alcătuit mai multe formații pe hârtie. Am analizat toate echipele, începând cu cea de U-17, iar banii nu au reprezentat niciodată o problemă. În legătură cu cei 20 de milioane de euro despre care se vorbea, el a spus chiar: ‘Dați-mi cu un euro mai puțin decât ultimul selecționer și pentru mine e în regulă’. Cu toate acestea, a refuzat pentru că era obosit.Venise după zece ani petrecuți în Premier League și suferise o operație la spate. Voia să se odihnească”, a explicat Paolo Maldini, citat de

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De ce a picat varianta Andrea Pirlo

După ce negocierile cu Pep Guardiola au picat, Paolo Maldini și-a îndreptat atenția către variante autohtone. Pe lista fostului căpitan al lui AC Milan s-au aflat trei antrenori italieni: Andrea Pirlo, Daniele De Rossi și Fabio Grosso. Ultimii doi erau însă sub contract cu Genoa, respectiv Fiorentina, astfel că aducerea lor era practic imposibilă. În aceste condiții, Pirlo a devenit principala variantă pentru banca naționalei Italiei. Numirea sa a fost însă blocată de colaborarea pe care fostul mijlocaș o avea cu o casă de pariuri din Rusia.

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„Din punct de vedere legal, nu exista nimic care să-l împiedice pe Andrea să antreneze naționala Italiei. Aș spune că relația cu casa de pariuri din Rusia a fost un pretext, mai ales că el era dispus să renunțe la colaborarea pe care o avea cu acea companie. Când Malagò ne-a sunat pe mine și pe Leonardo și ne-a spus: ‘Pirlo nu poate veni și, de acum înainte, eu decid cine va fi antrenorul’, amândoi ne-am depus demisiile în mai puțin de 24 de ore”, a declarat Paolo Maldini.