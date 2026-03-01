Ce lovitură pentru americani! L-au ucis pe omul care a zis ca dezlănțuie Iadul și care i-a făcut pe fotbaliștii de la națională să nu își mai cânte imnul

ADVERTISEMENT

SUA și Israel au declanșat un atac de proporții asupra Iranului și se crede că în urma acestui raid a fost ucis și un om cheie din conducerea de la Teheran. Este vorba despre un comandant militar aflat de mult în vizorul americanilor.

Omul cheie al Iranului, ucis de americani în atacul asupra Teheranului

au început în dimineața zilei de 28 februarie, iar Iranul a ripostat și lansat o serie de rachete și drone către Israel și alte țări din zonă care sunt aliate cu Statele Unite ale Americii.

Conform publicației , oficialii israelieni au anunțat că cel mai probabil generalul Mohammad Pakpour, comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a fost ucis în timpul atacurilor, alături de ministrul Apărării și șeful Serviciilor de Informații Iraniene.

Mai mulți comandanți de rang înalt ai regimului și militari iranieni au fost vizați în atacurile de dimineață, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian. Cu toate acestea, rezultatele atacurilor sunt în prezent neclare.

Cine este generalul Mohammad Pakpour

În vârstă de 65 de ani, Mohammad Pakpour a fost numit de Ali Khamenei în funcția de comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran în vara anului 2025, imediat după ce predecesorul său Hossein Salami a fost ucis în urma unui atac israelian din timpul războiului de 12 zile.

Liderul militar iranian a amenințat în mai multe rânduri că va declanșa un răspuns devastator la orice atac asupra teritoriului țării sale și a prezis Iadul în timpul unei întâlniri la Teheran cu consilierul pentru securitate națională al Irakului, Qasim al-Araji.

”Dacă va fi comisă vreo agresiune împotriva Iranului, răspunsul nostru va fi mai puternic decât războiul de 12 zile și vom transforma regiunea într-un iad pentru inamic”, declara Pakpour, în toamna anului trecut.

Mohammad Pakpour i-a amenințat pe jucătorii naționalei Iranului

Membru marcant de ani buni în Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, Mohammad Pakpour a fost unul dintre cei care au cerut măsuri extrem de dure împotriva jucătorilor din echipa națională de fotbal, după ce aceștia nu au cântat imnul.

Refuzul fotbaliștilor a venit la meciul cu Anglia de la Cupa Mondială din 2022, protestând astfel după moartea Mahsei Amini, o tânără care a fost arestată pentru că nu a purtat corect hijabul, apoi a fost bătută de poliție și a murit la spital.

Însă, după acel protest, jucătorii naționalei iraniene au fost amenințați de mai marii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice că familiile lor vor fi torturate, dacă nu cântă imnul național la partida cu SUA, ultima din faza grupelor.

Va mai participa Iran la Cupa Mondială?

În urma acestui conflict militar se naște întrebarea dacă echipa națională a Iranului , competiție ce urmează să se desfășoare în această vară în SUA, Canada și Mexic.

Întrebat despre ce urmează să se întâmple ținând cont de atacurile lansate sâmbătă dimineață, secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a precizat că situația este monitorizată atent, însă forul mondial își dorește un turneu final la care să participe toate formațiile calificate.

”Am aflat în această dimineață (n.r. – sâmbătă), ca voi toți. Am avut o ședință astăzi și ar fi prematur să comentăm în detaliu. Dar, bineînțeles, vom monitoriza noutățile privind toate problemele din lume. Am avut o tragere la sorți la Washington, unde au participat toate echipele, iar scopul nostru este o Cupă Mondială în siguranță, cu participarea tuturor”, a spus el.

Unde și cu cine va juca Iran la Cupa Mondială

În urma tragerii la sorți, echipa națională a Iranului a fost repartizată în Grupa G, alături de reprezentativele din Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Delegația Iranului urma să fie stabilită în Kino Sports Complex din Tucson, Arizona, iar toate meciurile din grupă ar trebui să le joace pe pământ american.