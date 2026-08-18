Sport

Ce lovitură pentru campionul României cu Universitatea Craiova! Semnează cu o echipă de tradiție din Italia

Unul dintre fotbaliștii cu care Universitatea Craiova a luat titlul de campioană și-a găsit echipă la aproape două luni de la despărțirea de olteni. Va juca în Italia, la o echipă de tradiție
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 09:00
Ce lovitura pentru campionul Romaniei cu Universitatea Craiova Semneaza cu o echipa de traditie din Italia
SPECIAL FANATIK
Ce lovitură pentru campionul României cu Universitatea Craiova! Semnează cu o echipă de tradiție din Italia. FOTO: Fanatik
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Vasile Mogoș (33 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova în această vară și s-a întors în Italia, acolo unde a jucat până în anul 2023. Fundașul român și a găsit acum echipă și a semnat cu un club de tradiție din „Cizmă”.

Vasile Mogoș va juca la Bari

Presa din Italia anunță transferul lui Vasile Mogoș la Bari. Pianeta Bari scrie că „Biancorossi” s-au înțeles cu fostul fotbalist al Universității Craiova. Mogoș urmează să efectueze vizita medicală și să semneze cu gruparea care a retrogradat în Serie C la finalul sezonului trecut.

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Vasile Mogoș vine la Bari pentru a acoperi poziția de fundaș dreapta, lăsată liberă după transferul lui Lordzo Dickmann la OFI Creta. Bari este un club de tradiție în Italia. De la Bari a plecat în această vară și Matthias Verreth, care a semnat cu Dinamo. Transferul a fost anunțat de Andrei Nicolescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Formația de pe „Stadio Comunale San Nicola” a împlinit 118 ani pe 15 ianuarie 2026. De la Bari a plecat în această vară și

Mogoș revine în Italia după trei ani

Născut în la Vaslui, pe 31.10.1992, Vasile Mogoș s-a consacrat în fotbalul italian. Fundașul are inclusiv cetățenie italiană. Înainte să ajungă la CFR Cluj, în vara lui 2023, Mogoș a evoluat doar pentru echipe din „Cizmă”. Bari va fi clubul cu numărul 11 din Italia pentru care joacă Vasile Mogoș. El a mai fost legitimat de-a lungul timpului la Asti, Real Vicenza, Delta PT, Lumezzane, Teramo, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo Verona și Crotone.

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Mogoș, ultras la Craiova – Levski Sofia

Chiar dacă a plecat din Bănie, acolo unde a evoluat timp de un sezon, reușind să marcheze 1 gol în 34 de meciuri, Vasile Mogoș a rămas cu sufletul alături de Unversitatea Craiova, formație alături de care a luat campionatul la finalul stagiunii precedente. Fundașul a revenit la Craiova pentru meciul cu Levski Sofia, din Liga Campionilor, pe care l-a văzut din peluză alături de ultrașii alb-albaștri.

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Mi s-a propus încă un an de contract. Dar știți foarte bine, am spus deja de mai multe ori, am refuzat din motive personale. Nu pentru că nu-mi place sau altceva. Am ales să stau aproape de familie în Italia” – Vasile Mogoș

  • 3 trofee are Vasile Mogoș în CV: 1 titlu și 1 Cupă a României, cu U Craiova, și 1 Cupă cu CFR Cluj
  • 400 de mii de euro este cota de piață a fundașului care a jucat cu naționala României la Euro 2024
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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