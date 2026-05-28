Ce lovitură pentru Dan Șucu! Autoritățile au aprobat proiectul uriaș de lângă stadionul Dinamo

Veste bună primită de Dan Șucu! Patronul de la Rapid va construi un imperiu fix lângă stadionul rivalei Dinamo. Omul cu banii din Giulești este implicat și în altă afacere.
Iulian Stoica
28.05.2026 | 11:01
Undă verde pentru Dan Șucu! Patronul Rapid construiește un imperiu lângă stadionul „Dinamo".
Dacă Rapid nu trece printr-o perioadă deloc bună, Dan Șucu are și motive de bucurie. Patronul giuleștenilor a primit o veste foarte îmbucurătoare din partea autorităților locale și urmează să construiască un adevărat imperiu în apropierea stadionului rivalei Dinamo București.

Dan Șucu va construi blocuri lângă stadionul Dinamo

Omul de afaceri a obținut autorizația de construire pentru un proiect de anvergură pe Șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală. Dan Șucu, alături de partenerii săi de afaceri, a dat o adevărată lovitură, terenul pe care urmează să se construiască fiind situat chiar în apropierea stadionului Dinamo, dar și a Parcului Circului.

Potrivit Economica.net, o firmă deținută de proprietarul Mobexpert a primit autorizația de construire pe un teren de 15.000 de mp. Blocurile vor avea nu mai puțin de 11 etaje, în contextul în care PUZ-ul (Plan Urbanistic Zonal) anterior avea prevăzută construirea a nu mai puțin de patru astfel de clădiri.

Conform datelor din platforma Termene.ro, acționariatul companiei este format din Dan Șucu (40%), Diana Șucu (10%) și firma ROCON A.C.M.I., controlată de Nicolae Rebedeu. Acesta din urmă deține participații minoritare și în diverse entități din cadrul grupului Conarg, controlat de omul de afaceri Valentin Vișoiu. De altfel, Vișoiu este partenerul lui Dan Șucu în dezvoltarea proiectului rezidențial Arcadia Apartments din zona Domenii, București.

Patronul Rapid mai construiește peste 1.000 de apartamente

Pe lângă proiectele enunțate mai sus, Dan Șucu este implicat activ și în construirea a peste 1.000 de apartamente lângă sediul Petrom din Capitală. Patronul de la Rapid este asociat de această dată cu dezvoltatorul Redport. Deși este golit de construcții de ani buni, terenul ascunde o istorie bogată: aici a funcționat în trecut Moara Olmazu, a doua moară cu aburi înființată în București, după celebra Moară a lui Assan. Ulterior, în anii regimului comunist, Moara Olmazu a fost unită cu Moara Viața, cele două fiind rebranduite sub numele de Moara Pionierul.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
