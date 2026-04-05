Ce lovitură pentru fostul star de la Manchester City și Arsenal! I-au fost blocate toate conturile și ar putea fi silit să plătească 5 milioane de euro statului francez

Samir Nasri (38 de ani), fostul fotbalist francez care a activat o bună perioadă de timp în Premier League, la echipe de top precum sau Arsenal, se confruntă cu probleme mari în Hexagon. I-au fost blocate toate conturile și ar putea fi obligat să plătească daune de 5 milioane de euro, asta după ce au fost constatate mai multe tranzacții pe numele său în Paris, el fiind stabilit în Dubai.

Samir Nasri, cercetat pentru mai multe comenzi la domiciliu pe care le-a efectuat în Paris!

De o bună perioadă de timp, Samir Nasri locuiește în Dubai, motivul fiind reprezentat de arhicunoscutul paradis fiscal pe care îl oferă orașul din Emiratele Arabe Unite. Totuși, acesta a intrat pe radarul autorităților din Franța, țara sa natală, asta după ce au fost constatate mai multe tranzacții efectuate pe numele său în . Astfel, sistemul judiciar francez suspectează faptul că fostul fotbalist trăiește de fapt în capitala din Hexagon, dar și-a trecut domiciliul în Dubai tocmai pentru a beneficia de facilitățile fiscale.

Presa internațională relatează faptul că în ultimul an, au fost descoperite nu mai puțin de 212 comenzi plasate pe numele lui Nasri în cadrul aplicației de food-delivery Deliveroo. Această aplicație își desfășoară serviciile de livrări la domiciliu în Paris, iar numărul mare de comenzi l-ar fi dat de gol pe fostul internațional. Astfel, autoritățile locale i-au blocat acestuia toate conturile și îi cer despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro, echivalentul tuturor impozitelor restante. Fostul fotbalist a negat însă orice tentativă de înșelăciune și a precizat că este vorba despre o neînțelegere. Ancheta este în curs de desfășurare, iar Nasri va fi chemat în instanță.

Samir Nasri, dublu câștigător de Premier League cu Manchester City

De-a lungul carierei sale, fostul fotbalist francez a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante din fotbalul european. Cele mai sonore nume pentru care a activat sunt, bineînțeles, Manchester City și Arsenal. În total, Nasri a evoluat în 301 de meciuri pentru cele două echipe din Insulă în toate competițiile, însă a reușit să câștige trofee doar în curtea „cetățenilor”. Pe Etihad, acesta și-a trecut în palmares două titluri în Premier League (2011/2012, 2013/2014), respectiv o Cupă a Ligii (2013/2014) și o Supercupă ale Angliei (2012).

De asemenea, Nasri a strâns 41 de selecții pentru prima reprezentativă a „Cocoșului Galic”, alături de care a participat la două turnee finale de Campionat European (2008 și 2012). El și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist în 2020, ultimul sezon petrecându-l în Belgia, la Anderlecht. În CV-ul său se mai regăsesc echipe precum Olympique Marseille, West Ham United, Sevilla și Antalyaspor.