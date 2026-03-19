Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii americani iau în calcul o lovitură uriașă pentru Ion Țiriac, după ce au analizat situația financiară a fostului sportiv. O cunoscută revistă anunță că sunt șanse mari să aibă în conturile bancare suma de 2.400.000.000 de dolari, în perioada imediat următoare.

Ion Țiriac, pe culmile succesului în domeniul business

Ion Țiriac (86 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de business. Are o carieră impresionantă în sport, fiind jucător de hochei și de tenis. După ce a renunțat la sport și-a încercat norocul în afaceri și a luat cea mai bună decizie. A strâns o avere considerabilă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, averea lui se ridică la ordinul miliardelor. În 2025, avea în conturile bancare 2,1 miliarde de dolari. În urmă cu puțin timp, jurnaliștii de la au anunțat . Ultimele estimări vin cu o veste extrem de bună pentru antreprenor.

Datele culese de americani arată că a urcat până la valoarea de 2,3 miliarde de dolari, însă lucrurile nu se opresc deloc în acest punct. Până la finalul lui 2026, experții susțin că are mari șanse să urce pe culmile succesului. Se preconizează faptul că va atinge o avuție de 2,4 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, în lunile care urmează fostul tenismen va acumula încă 100.000.000 de dolari. Banii vin, în general, din activitățile pe care Ion Țiriac le desfășoară în domenii diverse. Are afaceri în imobiliare, industria auto și servicii financiare.

ADVERTISEMENT

Cum și-a făcut Ion Țiriac averea

„Fost sportiv de performanță, Ion Țiriac este cel mai cunoscut om de afaceri din România, mai ales la nivel internațional. El a transformat succesul din sport într-o carieră impresionantă în afaceri.

Prezent în fiecare din ultimii 15 ani în clasamentul Forbes al miliardarilor planetei. După ce s-a retras din tenis în anii ’70, Tiriac a antrenat și a fost managerul unor jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker.

ADVERTISEMENT

Și-a început cariera în domeniul investițiilor după căderea comunismului în România și a fondat, în cele din urmă, Grupul Tiriac.”, au scris americanii despre antreprenorul român a cărei fiică, .

În momentul de față, Ion Țiriac se află printre cei mai bogați oameni din lume. În clasamentul românesc ocupă locul secund, prima poziție aparținând antreprenorilor Ion Stoica și Matei Zaharia. Aceștia sunt co-fondatori ai companiei americane de software Databricks.