Sport

Ce lovitură pentru internaționalul român! Accidentarea nu îi compromite doar prezența la barajul cu Turcia, ci și transferul carierei

Internaționalul român mai încasează o lovitură grea! După ce a aflat că nu va putea juca cu Turcia din cauza accidentării, acesta este foarte aproape de a rata și transferul mult visat. Vezi despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
22.03.2026 | 19:29
ULTIMA ORĂ
Marius Marin, 27 de ani, poate rata transferul la Sevilla din cauza problemelor la genunchi // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Pe 15 martie, Marius Marin a fost titular în meciul dintre Pisa și Cagliari, încheiat 3-1 în favoarea „nerazzurrilor”, un duel care a făcut parte din runda cu numărul #29 în Serie A. Internaționalul român a părăsit însă terenul după doar un sfert de oră, din cauza unei accidentări la genunchi, o problemă medicală care îl va împiedica pe mijlocașul în vârstă de 27 de ani să facă deplasarea la Istanbul, pentru marele meci cu Turcia de joi. Totuși, aceasta nu este singura problemă pentru Marin.

Transferul lui Marius Marin la Sevilla a intrat în stand-by din cauza accidentării!

În ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre un posibil transfer al lui Marius Marin în Spania, la Sevilla, odată cu startul stagiunii următoare. Contractul său cu Pisa va expira la finalul actualului sezon, iar cei de la MARCA au confirmat faptul că gruparea din Andaluzia lucrează la ultimele detalii privind acordul dintre cele două părți implicate, românul urmând să semneze în calitate de jucător liber.

ADVERTISEMENT

Totuși, se pare că situația s-a modificat la 180 de grade. Conform informațiilor oferite de Tuttomercatoweb, oficialii clubului de pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan au tras un semnal de alarmă după accidentarea românului și transferul a intrat în stand-by. Aceeași sursă a mai precizat faptul că cei de la Sevilla așteaptă acum să vadă cum evoluează rezultatele investigațiilor medicale ale lui Marin înainte de a lua decizia finală.

Ce este îmbucurător însă? Faptul că antrenorul celor de la Pisa este optimist în ceea ce privește recuperarea românului. Oscar Hiljemark, tehnicianul suedez al „nerazzurrilor”, a declarat la conferința de presă dinaintea meciului cu Como faptul că accidentarea lui Marius Marin nu este atât de gravă precum s-a preconizat inițial, iar acesta este așteptat să revină la meciul cu Torino, care va avea loc pe 5 aprilie.

ADVERTISEMENT
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Fără Marius Marin, Pisa a fost zdrobită de Como în Serie A

Pisa a evoluat duminică pe terenul celor de la Como, într-un duel al rundei cu numărul #30 din Serie A, iar rezultatul final al meciului a fost unul de-a dreptul dramatic pentru echipa lui Marius Marin. „Nerazzurrii” au pierdut cu 0-5 în Lombardia, înregistrând astfel cel de-al 16-lea eșec stagional.

Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a...
Digisport.ro
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
ADVERTISEMENT

Ba mai mult, în urma acestui rezultat, Pisa a devenit lanternă roșie în Italia și pare condamnată la retrogradare. În momentul de față, gruparea de pe Arena Garibaldi se află la o distanță care măsoară nu mai puțin de 9 lungimi până la Cremonese, prima echipă care se poziționează deasupra liniei roșii în clasament.

Radu Drăgușin, cerut titular după ce Tottenham a fost umilită de Nottingham Forest:...
Fanatik
Radu Drăgușin, cerut titular după ce Tottenham a fost umilită de Nottingham Forest: „E o nebunie!”
Diana Şucu nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal: “A...
Fanatik
Diana Şucu nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal: “A venit să îmi spună că va lua acţiuni la Rapid! Când am auzit de Genoa, îmi spuneam că nu e adevărat”
Ikast – Gloria Bistrița 34-35, în turul play-off-ului Champions League la handbal feminin....
Fanatik
Ikast – Gloria Bistrița 34-35, în turul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Succes uriaș pentru liderul din Liga Florilor. Când se joacă returul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
