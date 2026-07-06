Ce lovitură pentru o națională eliminată de la CM 2026! Unde ar putea ajunge Guardiola

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Pep Guardiola (55 de ani) a luat o pauză de la antrenorat după ce în ultimii 10 ani a pregătit-o pe Manchester City. Cu toate acestea, managerul catalan are toate șansele să revină curând pe banca tehnică. El a fost propus la una dintre naționalele eliminate de la CM 2026.

Pep Guardiola, propus să preia naționala Olandei după CM 2026

Eliminarea Olandei de la CM 2026 a fost una dintre surprizele turneului final. Deși a prestat un joc bun în faza grupelor, , la loviturile de departajare. După înfrângerea suferită în fața campioanei Africii, astfel că batavii sunt în căutarea unui nou selecționer.

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În ultimii ani s-a tot vehiculat că pentru Pep Guardiola urmează o experiență pe banca unei echipe naționale, mai ales că, la nivel de club, a câștigat tot ce se putea câștiga, fie că a fost vorba de FC Barcelona, Bayern Munchen sau Manchester City. Ronald de Boer (56 de ani) a fost coleg cu Pep Guardiola la FC Barcelona și e convins că managerul catalan ar fi înlocuitorul perfect pentru Ronald Koeman.

Cu Pep la timonă, „Portocala mecanică” și-ar putea regăsi gloria de odinioară. În ciuda unor generații excepționale, batavii au în palmares un singur trofeu major, Euro 1988. De Boer mai consideră și că Guardiola „îi este dator” fotbalului olandez, prin prisma influenței pe care marele Johan Cruyff a avut-o asupra carierei și filosofiei antrenorului în vârstă de 55 de ani.

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„Ar fi fantastic pentru Olanda, pentru că Pep este omul potrivit. A impus un stil de joc bazat pe presiune constantă la toate echipele pe care le-a pregătit, promovează un fotbal ofensiv și dominant și nu îi lasă adversarului posesia mingii. Pep este un discipol al lui Johan Cruyff. Își dorește să întoarcă ceva fotbalului olandez, deoarece, atât ca jucător, cât și ca antrenor, a devenit ceea ce este astăzi datorită mentorului și profesorului său, Johan Cruyff. Spune acest lucru în aproape fiecare interviu. Acum este momentul ideal să își transforme recunoștința în fapte”, a declarat Ronald de Boer, conform

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Cine e favorit să fie noul selecționer al Olandei

Deși numele lui Pep Guardiola ca succesor al lui Ronald Koeman la cârma Olandei s-a tot vehiculat după eliminarea batavilor de la CM 2026, un alt antrenor este favorit să devină selecționerul „Portocalei mecanice”. Federația Olandeză de Fotbal a pus ochii pe Arne Slot (47 de ani). Tehnicianul batav este liber de contract după ce în vară s-a despărțit de Liverpool. El i-a condus pe „cormorani” între 2024 și 2026, cu care a reușit să ia titlul în sezonul 2024-2025. Slot mai are în CV două trofee, campionatul și Cupa Olandei, pe care le-a câștigat cu Feyenoord în 2023, respectiv 2024.