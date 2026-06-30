Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro

Rapid caută să-i întărească lotul lui Daniel Pancu pentru a ataca un trofeu și cupele europene în sezonul viitor al SuperLigii. Iar niște bani buni ar intra în conturile clubului odată cu posibilul transfer al Albion Rrahmani la Venezia.
În vara anului 2024, după un sezon excelent în care a marcat 17 goluri și a dat 5 pase decisive în 25 de meciuri jucate în SuperLiga, Albion Rrahmani a fost cedat la Sparta Praga pentru 5.000.000 de euro. Dar Rapid și-a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al atacantului.
Iar acel moment pare să fi venit, deoarece Venezia, nou-promovată în Serie A, insistă pentru transferul internaționalului kosovar. Și jucătorul ar fi ajuns deja la un acord cu italienii pentru un contract valabil până în 2030.
Conform jurnalistului Gianluca di Marzio, există șanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarele două zile, iar prețul de transfer va fi puțin peste 7.000.000 de euro. Veste minunată pentru giuleșteni, care, potrivit digisport.ro, ar urma să se aleagă cu 300.000 de euro din această afacere.
După încă un sezon dezamăgitor în care a ratat calificarea într-o cupă europeană, Rapid l-a înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a venit cu o filosofie nouă de abordare a jocului și își dorește schimbări la nivelul lotului.
Până la acest moment, s-au realizat trei transferuri. După ce i-au adus pe Mohammed Kamara și Vladan Bubanja, ”alb-vișinii” l-au semnat și pe tânărul atacant Jason Kodor, care a fost dorit în trecut și de rivala FCSB.
Venit să schimbe radical lucrurile la Rapid, Daniel Pancu a sunat adunarea pe 15 iunie. După o serie de antrenamente pe plan local și o victorie categorică în amicalul cu CS Tunari, giuleștenii au plecat luni, 29 iunie, într-un cantonament în Austria.
”Alb-vișinii” vor sta până pe 10 iulie la Bad Leonfelden. În această perioadă vor susține și patru meciuri amicale cu echipe de top, iar programul jocurilor este următorul: