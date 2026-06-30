Sport

Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro

Veste excelentă primită de Daniel Pancu (48 de ani) în cantonamentul din Austria. Rapid mai face rost de niște bani pe care ar putea să-i folosească pentru transferuri.
Traian Terzian
30.06.2026 | 12:45
Ce lovitura pentru Rapid Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri Rrahmani pleaca pe 7000000 de euro
ULTIMA ORĂ
Bani de transferuri pentru Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid. Sursă foto: Facebook FC Rapid
ADVERTISEMENT

Rapid caută să-i întărească lotul lui Daniel Pancu pentru a ataca un trofeu și cupele europene în sezonul viitor al SuperLigii. Iar niște bani buni ar intra în conturile clubului odată cu posibilul transfer al Albion Rrahmani la Venezia.

Rapid, bani de transferuri pentru Daniel Pancu

În vara anului 2024, după un sezon excelent în care a marcat 17 goluri și a dat 5 pase decisive în 25 de meciuri jucate în SuperLiga, Albion Rrahmani a fost cedat la Sparta Praga pentru 5.000.000 de euro. Dar Rapid și-a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al atacantului.

ADVERTISEMENT

Iar acel moment pare să fi venit, deoarece Venezia, nou-promovată în Serie A, insistă pentru transferul internaționalului kosovar. Și jucătorul ar fi ajuns deja la un acord cu italienii pentru un contract valabil până în 2030.

Conform jurnalistului Gianluca di Marzio, există șanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarele două zile, iar prețul de transfer va fi puțin peste 7.000.000 de euro. Veste minunată pentru giuleșteni, care, potrivit digisport.ro, ar urma să se aleagă cu 300.000 de euro din această afacere.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

Ce transferuri a făcut Rapid în această vară

După încă un sezon dezamăgitor în care a ratat calificarea într-o cupă europeană, Rapid l-a înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a venit cu o filosofie nouă de abordare a jocului și își dorește schimbări la nivelul lotului.

ADVERTISEMENT
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania
Digisport.ro
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială

Până la acest moment, s-au realizat trei transferuri. După ce i-au adus pe Mohammed Kamara și Vladan Bubanja, ”alb-vișinii” l-au semnat și pe tânărul atacant Jason Kodor, care a fost dorit în trecut și de rivala FCSB.

ADVERTISEMENT

Rapid, serie de amicale importante în Austria

Venit să schimbe radical lucrurile la Rapid, Daniel Pancu a sunat adunarea pe 15 iunie. După o serie de antrenamente pe plan local și o victorie categorică în amicalul cu CS Tunari, giuleștenii au plecat luni, 29 iunie, într-un cantonament în Austria.

”Alb-vișinii” vor sta până pe 10 iulie la Bad Leonfelden. În această perioadă vor susține și patru meciuri amicale cu echipe de top, iar programul jocurilor este următorul:

ADVERTISEMENT
  • 2 iulie, ora 18:00 (ora României): Rapid – Dinamo Kiev, HF-Stadion Bad Wimsbach
  • 5 iulie, ora 18:15: Rapid – Rapid Viena, Forstenlechner Arena Perg
  • 8 iulie, ora 18:30: Rapid – FC Kosice, Zaunergroup Arena Ansfelden
  • 9 iulie, ora 18:30: Rapid – Slovan Liberec, Raiffeisen Arena Rohrbach-Berg
Carlos Mora, gest de suflet pentru un puști venit special în Austria să...
Fanatik
Carlos Mora, gest de suflet pentru un puști venit special în Austria să vadă Universitatea Craiova! Surpriza de care a avut parte micuțul fan
El este fotbalistul de la Mondial care a mulțumit României. N-a jucat în...
Fanatik
El este fotbalistul de la Mondial care a mulțumit României. N-a jucat în SuperLiga, n-are nicio legătură cu FCSB, Rapid, Dinamo, Craiova sau CFR Cluj
Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a...
Fanatik
Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie: ”Mare de tot!”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cât costă o ședință de tratament la celebrul 'vraci' Marijana Kovacevic
iamsport.ro
Cât costă o ședință de tratament la celebrul 'vraci' Marijana Kovacevic
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!