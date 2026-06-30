Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de euro

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Rapid caută să-i întărească lotul lui Daniel Pancu pentru a ataca un trofeu și cupele europene în sezonul viitor al SuperLigii. Iar niște bani buni ar intra în conturile clubului odată cu posibilul transfer al Albion Rrahmani la Venezia.

Rapid, bani de transferuri pentru Daniel Pancu

În vara anului 2024, după un sezon excelent în care a marcat 17 goluri și a dat 5 pase decisive în 25 de meciuri jucate în SuperLiga, Albion Rrahmani a fost cedat la Sparta Praga pentru 5.000.000 de euro. Dar Rapid și-a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al atacantului.

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Iar acel moment pare să fi venit, deoarece Venezia, nou-promovată în Serie A, insistă pentru transferul internaționalului kosovar. Și jucătorul ar fi ajuns deja la un acord cu italienii pentru un contract valabil până în 2030.

Conform , există șanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarele două zile, iar prețul de transfer va fi puțin peste 7.000.000 de euro. Veste minunată pentru giuleșteni, care, potrivit , ar urma să se aleagă cu 300.000 de euro din această afacere.

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Ce transferuri a făcut Rapid în această vară

După încă un sezon dezamăgitor în care a ratat calificarea într-o cupă europeană, Rapid l-a înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a venit cu o filosofie nouă de abordare a jocului și își dorește schimbări la nivelul lotului.

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Până la acest moment, s-au realizat trei transferuri. După ce i-au adus pe Mohammed Kamara și Vladan Bubanja, ”alb-vișinii” r, care a fost dorit în trecut și de rivala FCSB.

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Rapid, serie de amicale importante în Austria

Venit să schimbe radical lucrurile la Rapid, Daniel Pancu a sunat adunarea pe 15 iunie. După o serie de antrenamente pe plan local și o , giuleștenii au plecat luni, 29 iunie, într-un cantonament în Austria.

”Alb-vișinii” vor sta până pe 10 iulie la Bad Leonfelden. În această perioadă vor susține și , iar programul jocurilor este următorul:

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