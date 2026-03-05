Ce lovitură pentru titularul naționalei! E la un pas de transferul carierei chiar înainte de barajul Turcia – România. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță a fost cumpărat de Hannover de la Cracovia în urmă cu mai puțin de un an, pentru suma de 700.000 de euro. Nemții, care se luptă la promovarea în Bundesliga, sunt gata să facă un profit frumușel pentru internaționalul român după ce americanii au intrat pe fir pentru transferul său.

Americanii au pus ochii pe Virgil Ghiță! La ce echipă din MLS ar putea ajunge

Virgil Ghiță a avut evoluții foarte solide pentru Hannover în acest sezon de Zweite Bundesliga, ba chiar a reușit să fie decisiv și pentru naționala României, aducând victoria în meciul cu Austria din preliminariile campionatului mondial.

Prestațiile sale i-au impresionat pe americanii de la Sporting Kansas City, care vor să-l aducă pe român în MLS. Din informațiile obținute de FANATIK, o delegație a echipei vine în acest weekend pentru a-l vedea în acțiune pe stoperul lui Hannover, pentru care sunt gata să plătească 3,5 milioane de dolari, adică aproximativ 3 milioane de euro. Formația din MLS i-a pregătit și un salariu atractiv lui Ghiță, de 100 de mii de dolari lunar.

ADVERTISEMENT

Negocierile între cele două părți sunt foarte avansate, însă transferul nu este încă închis. Dorința echipei din Statele Unite ale Americii este să-l aducă pe Virgil Ghiță în MLS în vara acestui an.

ADVERTISEMENT

Cine este Sporting Kansas City, echipa ce și-a arătat interesul pentru Virgil Ghiță

Sporting Kansas City este formația ce a terminat pe ultimul loc în sezonul trecut de MLS. Aceasta evoluează în Conferința de Vest, acolo unde îi are ca adversari pe Los Angeles FC, Vancouver Whitecaps, FC Dallas, LA Galaxy și alte zece cluburi.

ADVERTISEMENT

Nici în acest sezon echipa din Kansas nu a început foarte bine și a obținut un singur punct din primele două etape. Formația ce și-l dorește pe Virgil Ghiță se află din nou pe ultimul loc, însă competiția este abia la început. Valoarea totală a lotului se ridică la 25 de milioane de euro, iar cel mai scump jucător este Dejan Joveljic, cotat la 6 milioane de euro.

Cum s-ar putea duela Louis Munteanu și Virgil Ghiță în MLS

echipă ce evoluează în Conferința de Est, alături de Inter Miami, formația la care joacă Lionel Messi. În cazul în care Virghil Ghiță se va transfera la Sporting Kansas City, cei doi români s-ar putea întâlni doar în faza de play-off.

ADVERTISEMENT

După faza ligii, 18 echipe se întrec pentru trofeu în play-off. Totuși, este greu de crezut că echipele care au terminat pe ultimele locuri din clasament în Conferințele de Est și Vest de anul trecut, vor reuși să se califice un an mai târziu în lupta pentru titlu.

Cine joacă fundaș central în meciul Turcia – România? Virghil Ghiță ar putea fi o variantă

România nu are foarte multe variante viabile pentru postul de fundaș central în acest moment. Mihai Popescu este accidentat, iar Andrei Burcă a jucat ultima dată în finalul lunii noiembrie, atunci când s-a terminat sezonul în China.

Radu Drăgușin este singurul punct fix în acest moment, cu meciuri în picioare pentru Tottenham, chiar dacă echipa londoneză a avut rezultate dezastruoase în ultima perioadă. Astfel, Virghil Ghiță ar putea primi o șansă de la Mircea Lucescu,