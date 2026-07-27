Sport

Ce lovitură poate da Cristi Chivu! Inter negociază cu un fotbalist de 6 ori campion în Premier League!

Inter pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor. Cristi Chivu își dorește un fundaș cu un CV impresionant, câștigător al UEFA Champions League și de șase ori campion în Premier League.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 19:40
Ce lovitura poate da Cristi Chivu Inter negociaza cu un fotbalist de 6 ori campion in Premier League
Cristi Chivu pregătește lovitura verii! Inter negociază transferul lui John Stones
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Inter poate da o adevărată lovitură pe piața transferurilor. La echipa antrenată de Cristi Chivu poate ajunge un fundaș central cu nu mai puțin de șase titluri în Premier League, un trofeu UEFA Champions League și o Supercupă a Europei în palmares. Este vorba despre John Stones.

Cristi Chivu pregătește lovitura verii! Inter negociază transferul lui John Stones

Fundașul britanic s-a despărțit de Manchester City și a intrat în vizorul unor cluburi importante din Europa. Prima echipă care și-a manifestat interesul a fost Juventus, însă rivalii de la Inter Milano au intrat și ei pe fir, iar în zilele următoare ar putea ajunge la un acord cu internaționalul englez.

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Conform celebrului jurnalist Fabrizio Romano, Inter și Juventus sunt cele două formații favorite să obțină semnătura lui John Stones. De asemenea, și câteva cluburi din Premier League urmăresc cu mare atenție situația fundașului, care, la 32 de ani, rămâne unul dintre cei mai valoroși jucători rămași liberi de contract.

CV-ul impresionant al lui John Stones

John Stones și-a început cariera la Barnsley, iar în 2013 a fost transferat de Everton, unde s-a remarcat rapid drept unul dintre cei mai promițători fundași centrali din fotbalul englez. Trei ani mai târziu, Manchester City a plătit aproximativ 55 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Etihad, iar sub comanda lui Pep Guardiola a devenit unul dintre cei mai importanți oameni din defensiva „cetățenilor”.

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În cele nouă sezoane petrecute la Manchester City, Stones a cucerit șase titluri în Premier League, două Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii, trei Supercupe ale Angliei, UEFA Champions League, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. La nivel internațional, fundașul are peste 90 de selecții pentru naționala Angliei, alături de care a disputat două finale de Campionat European (2021 și 2024), precum și semifinala și sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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