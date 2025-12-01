Ce lovitură! Sergio Ramos, gata de transfer pentru a juca la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Sergio Ramos este în acest moment legitimat în Mexic, la Monterrey, însă aventura sa acolo s-ar putea încheia în curând, asta pentru că fundașul central își dorește să ajungă la Cupa Mondială din vară.

Sergio Ramos vrea să plece din Mexic și visează la Cupa Mondială

Ibericul nu a renunțat la ideea de a fi din nou parte din lotul naționalei Spaniei și pentru a avea argumente mai solide pentru a-l convinge pe Luis de la Fuente să-l cheme la turneul final din vară, din Statele Unite, Canada și Mexic, jucătorul își dorește să schimbe campionatul, fiind conștient de faptul că nivelul din Mexic nu este unul foarte ridicat, acest fapt fiind un motiv pentru care nu mai este în vizorul selecționerului.

Din aflăm că pentru Sergio Ramos există interes din mai multe părți. Cluburi din MLS ar dori să-l înregimenteze, însă cel mai probabil va refuza pentru că acolo campionatul este întrerupt până în luna martie. De asemenea, mai sunt formații din Arabia Saudită și chiar grupări din Europa care l-ar vrea pe fostul fotbalist de la Real Madrid, iar acum rămâne de văzut ce decizie va lua acesta.

Ramos ar putea să fie rivalul foștilor colegi de la Real Madrid

În cazul unui transfer în Arabia Saudită, ar urma să fie ori coleg, ori rival cu foști coechipieri . În acest moment, Karim Benzema este legitimat la Al-Ittihad, iar Cristiano Ronaldo joacă pentru Al-Nassr. Nivelul pe care fotbalul din Arabia Saudită îl are în acest moment este destul de ridicat, dovadă stând și anumite meciuri amicale disputate cu echipe de pe alte continente.

În vara trecută, Al-Nassr a învins-o pe echipa lui Leo Messi, Inter Miami, cu 6-0, într-un amical. De asemenea, Al Hilal a avut evoluții remarcabile la Campionatul Mondial al Cluburilor, acolo unde a bătut-o pe Manchester City, 4-3, după ce remizase cu Real Madrid, 1-1, și a ajuns în faza sferturilor de finală ale competiției unde a pierdut cu brazilienii de la Fluminense, 1-2.

Cum arată zona defensivă a naționalei Spaniei

Spania și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, asta după ce a făcut 16 puncte din 18 posibile într-o grupă cu Bulgaria, Georgia și Turcia, aceasta din urmă fiind viitoarea adversară a României în barajul de calificare. La nivel defensiv, ibericii se bazează pe un mix de tineri și jucători experimentați. Pau Cubarsi de la Barcelona, Dean Huijsen, de la Real Madrid, sau Robin Le Normand, de la Atletico Madrid par a avea locul asigurat.

La ultimele partide au fost chemați și doi jucători de la Athletic Bilbao, Dani Vivian și Aymeric Laporte, iar Sergio Ramos ar putea să-și facă loc printre aceste nume dacă va evolua constant pentru echipa de club. Ultima prezență a lui Ramos la echipa națională a fost pe 31 martie 2021, împotriva celor de la Kosovo. Jucătorul spaniol are 180 de selecții până acum și este numărul 1 în privința prezențelor din istoria echipei iberice.