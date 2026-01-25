Sport

Ce lovitură! Sergio Ramos vrea să cumpere FC Sevilla pentru a o salva de la dezastru: suma vehiculată este colosală!

Sergio Ramos este gata să facă un gest colosal pentru a-și salva fosta echipă, FC Sevilla! Suma pregătită este uriașă!
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.01.2026 | 01:05
ULTIMA ORĂ
Sergio Ramos, ofertă colosală pentru a cumpăra FC Sevilla. Foto: Hepta
Sergio Ramos a decis să se implice personal pentru salvarea clubului FC Sevilla, echipa care l-a dat fotbalului mare pe fundașul de legendă de la Real Madrid și de la naționala Spaniei. Gruparea andaluză se confruntă de ceva timp cu mari probleme financiare, chestiune care a făcut ca în ultimele sezoane, inclusiv în stagiunea actuală, performanțele sportive să fie mult sub nivelul celor din perioada în care echipa a câștigat în mai multe rânduri trofeul Europa League.

Sergio Ramos vrea să cumpere FC Sevilla pentru 450 de milioane de euro pentru a o salva de la dezastru

Iar dublul campion european și campion mondial își dorește să schimbe în sfârșit această situație. Împreună cu partenerul său de afaceri Martin Ink, o figură marcantă din grupul de investiții Five Eleven Capital, fotbalistul ajuns la vârsta de 39 de ani a ajuns deja la un acord de principiu cu actualii proprietari ai clubului pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni.

Potrivit jurnaliștilor spanioli de la Cadena Ser, tranzacția ar urma să ajungă la suma de 450 de milioane de euro, atât cât este oferta inițială făcută de Ramos și partenerii săi. Conform sursei citate, sunt șanse destul de mari ca acordul de principiu din prezent să se materializeze în scurt timp, iar atunci tranzacția să fie oficializată.

Doar că în principiu ar trebui să mai dureze câteva luni până atunci. Asta pentru că s-a deschis deja o procedură de verificare în detaliu a finanțelor clubului și a cifrelor contabile, pentru a se cunoaște exact care sunt în prezent datoriile celor de la FC Sevilla și, bineînțeles, pentru ca posibilii noi acționari să înțeleagă de ce eforturi financiare va fi nevoie în viitorul apropiat pentru redresarea situației economice a societății.

Sergio Ramos a jucat în două perioade pentru FC Sevilla

Fundașul central s-a format la juniorii clubului de pe „Ramon Sanchez Pizjuan” și a jucat prima dată la echipa mare, pe postul de fundaș dreapta, în perioada ianuarie 2004 – august 2005. Atunci, s-a transferat la Real Madrid în schimbul sumei de 27 de milioane de euro, una uriașă pentru acele vremuri, mai ales că era vorba despre un fundaș.

După ce a scris istorie pe „Santiago Bernabeu”, devenind căpitan și câștigând toate trofeele posibile de mai multe ori, inclusiv 4 Champions Leagu, Ramos a plecat, în august 2021, liber de contract la PSG. În 2023, tot liber de contract, a revenit la FC Sevilla, echipă de care s-a despărțit din nou în ianuarie 2024.

Ajuns în Mexic, la Monterrey, în vara anului trecut, Sergio Ramos nu a rezistat foarte mult acolo, iar acum, de la 1 ianuarie, a devenit din nou liber de contract. În cazul în care va ajunge în cele din urmă să cumpere pachetul majoritar de acțiuni de la FC Sevilla, nu este exclus ca fundașul central să și joace în același timp pentru această echipă, întrucât până în prezent el nu a făcut un anunț oficial în sensul retragerii din activitate.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
