Starul din Serie A vrea să joace sub comanda lui Cristi Chivu. Inter pregătește supertransferul verii

ADVERTISEMENT

are un sezon bun pe plan intern, acolo unde se luptă pentru câștigarea Serie A și Coppa Italia, cu șanse foarte mari, însă rămâne dezamăgirea eliminării din Champions League în fața lui Bodo/Glimt, în faza play-off-ului.

Întăriri pentru Cristi Chivu. Fotbalistul care a impresionat în Italia, Nico Paz, vrea la Inter

Specialiștii au remarcat nevoia evidentă de întăriri pe care Inter o are și primul nume important care s-ar afla pe listă e gata să spună ‘da’ unui transfer la Milano. Conform , se pare că Nico Paz e dornit să ajungă pe Giuseppe Meazza și chiar le-a comunicat acest lucru celor de la Real Madrid, echipă care are drept de răscumpărare asupra sa.

Argentinianul are un sezon de excepție la Como și este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ofensivi ai lumii la nivel U21. Crescut de Real Madrid și cedat în Serie A, el poate să fie luat înapoi de „Galactici” pentru 40 de milioane de euro, iar multe speculații au vorbit despre dorința șefilor de pe Santiago Bernabeu de a-l ține pe acesta în lot din stagiunea viitoare.

ADVERTISEMENT

65 de milioane de euro este cota de piață a lui Nico Paz.

Interes din Premier League pentru starul din Serie A

Totuși, jucătorul nu ar vrea să rămână la Madrid și este încântat de ideea de a ajunge la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, iar se pare că negocierile sunt gata să înceapă pentru ca mutarea să fie perfectată fără mari dificultăți din partea părților.

ADVERTISEMENT

Pentru sud-american există interes mare și din Premier League, el fiind apreciat de către granzii campionatului englez, iar acest aspect ar putea să pună bețe-n roate formației lui Cristi Chivu în dorința de a perfecta transferul.

ADVERTISEMENT

Nico Paz tocmai s-a duelat cu Interul lui Cristi Chivu

Un fotbalist versatil, care joacă cel mai bine în spatele vârfului, Nico Paz a evoluat în semifinala Coppa Italia dintre Argentinianul a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și chiar a avut o ocazie bună de a marca, cu un șut de la marginea careului, scos însă de Josep Martinez.

Pentru cei de la Inter un transfer al lui Nico Paz ar urma să coste peste 65 de milioane de euro și acesta ar deveni unul dintre cei mai scumpi fotbaliști transferați din istoria grupării.

ADVERTISEMENT