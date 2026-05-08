Ce lovitură! Un penalty apărat i-a băgat în cont altei echipe 20 de milioane de euro

Fotbalul spaniol a mai câștigat o bătălie importantă în Europa. La finalul unei seri dramatice în Conference League, Spania și-a asigurat oficial un loc suplimentar în UEFA Champions League pentru sezonul 2026/27. Totul a devenit matematic imposibil de întors după victoria obținută de Rayo Vallecano pe terenul lui Strasbourg.

Ce veste pentru fotbalul din Spania! Cinci echipe se califică în Champions League

Momentul decisiv al serii a venit în prelungiri. , a apărat un penalty care poate valora enorm pentru fotbalul spaniol. Intervenția argentinianului a blocat practic orice șansă a Germaniei de a mai depăși Spania în clasamentul coeficienților UEFA, chiar dacă Freiburg a reușit între timp să se califice în finala Europa League.

În ultimele luni, Spania și Germania s-au aflat într-o luptă directă pentru unul dintre aceste locuri, iar fiecare victorie sau calificare din Conference League, Europa League și Champions League a devenit crucială.

De ce Spania nu mai poate fi detronată

Succesul lui Rayo Vallecano la Strasbourg a închis definitiv calculele. Spaniolii au acumulat suficiente puncte pentru a nu mai putea fi depășiți în clasamentul coeficienților. Miza financiară este uriașă. Locul cinci din campionatul Spaniei va merge direct în faza ligii din UEFA Champions League, iar doar participarea în competiție garantează aproximativ 20 de milioane de euro.

În acest moment, principala favorită să profite de noul loc suplimentar este Betis Sevilla. Clubul andaluz ar putea ajunge în Champions League fără să termine în top 4. Și Germania poate trimite o echipă în plus în UCL. Freiburg se califică automat în UEFA Champions League dacă reușește să câștige trofeul Europa League.