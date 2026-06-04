Sport

Ce lovituri fabuloase pregătește Dan Șucu la Rapid. Transferurile care îi pot face campioni pe giuleșteni

Dan Șucu pregătește o nouă ofensivă pe piața transferurilor, cu obiectivul clar de a transforma Rapid într-o candidată serioasă la titlu. Dumitru Dragomir a dezvăluit totul
Cristian Măciucă
05.06.2026 | 00:00
Ce lovituri fabuloase pregateste Dan Sucu la Rapid Transferurile care ii pot face campioni pe giulesteni
EXCLUSIV FANATIK
Ce lovituri fabuloase pregătește Dan Șucu la Rapid. Transferurile care îi pot face campioni pe giuleșteni. FOTO: Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) le-a dat niște vești senzaționale fanilor rapidiști. Fostul președinte al LPF a auzit că Dan Șucu e în stare să cheltuiască în această vară până la 20.000.000 de euro pentru transferuri. Omul de afaceri s-a săturat de eșecuri și vrea să ia campionatul cu Daniel Pancu.

Dan Șucu vrea să bage 20.000.000 de euro în transferuri la Rapid

Sezonul recent încheiat a reprezentat un nou eșec pentru Dan Șucu și Rapid. Echipa a terminat pe 5 în play-off, nu a luat niciun trofeu și nu va juca nici de această dată în cupele europene. De altfel, Rapid nu a mai prins Europa din anul 2012, iar pe titlul de campioană nu a mai pus mâna de la finalul stagiunii 2002-2003. Șucu speră să dea lovitura cu noul antrenor, Daniel Pancu, și pregătește o campanie de transferuri cum nu s-a mai văzut în Giulești.

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(n.r. – Cine se bate la titlu?) Se bat FCSB și Craiova. Atât! Poate și Rapid, dacă, ce am auzit eu, ieri, se adeverește, că aduce 3-4 fotbaliști de mare valoare. Fotbaliști de 4-5 milioane! Așa am auzit. S-ar putea să mint. Un singur jucător aduce de minim 5 milioane de euro, dacă are valoare. Vor să ia campionatul acum.

(n.r. – Șucu vrea să bage 20 de milioane?) Da. Cinci milioane un jucător! Ce e pentru Șucu 20 de milioane? Vinde 5000 de metri de teren din cât are. Dacă nu îi merg magazinele. Șucu are bani mulți. Eu așa am auzit. Dacă e un jucător de mare valoare dă și 5 milioane de euro”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Mohammed Kamara, primul transfer în era Daniel Pancu

Rapid a început să se miște pe piața transferurilor după instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Giuleștenii au ajuns la un acord cu Mohammed Kamara (28 de ani), dar totul depinde de vizita medicală, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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