Ce mai cumpără românii pe internet! Cazanele de țuică sunt la mare căutare

Dacă te interesează ce mai cumpără românii pe internet atunci ai ajuns în locul potrivit. Am descoperit pentru tine cele mai populare căutări și produsele care sunt în trend în această toamnă. În primul rând, trebuie să știți că pandemia a crescut serios nivelul cumpărăturilor online.

Potrivit estimărilor Asociației Române a Magazinelor Online, sectorul de e-commerce a depășit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu aproximativ un sfert în plus față de acum doi ani, în 2018 când valoarea comerțului online era estimată la 3,6 miliarde de euro.

Ritmul de creștere 2020 vs. 2019 a fost unul amețitor, în condițiile în care pentru o perioadă țara a fost aproape blocată. Astfel, segmentul tânăr s-a îndreptat în proporție destul de mare către sectorul online în timpul stării de urgență. Mulți au rămas fideli și după această perioadă.

Ce vând, dar și ce cumpără românii pe internet!

De altfel, dacă ne raportăm strict la perioada în care nu aveam voie să ne deplasăm, atunci trebuie știut că unul din doi români care au acces la internet îşi cumpărau online alimente, cafea şi produse de igienă, iar peste 60% dintre ei intenţionau să facă același lucru și după încheierea stării de urgență.

Printre bunurile care înainte erau cumpărate din magazine fizice, iar acum sunt achiziționate online se numără, în primul rând, alimentele. Românii nu au ezitat și au trecut peste toate barierele și au început să-și ia și articole vestimentare, încălțăminte, dar și cafea, ceaiuri și cosmetice.

Toamna nu a adus prea multe noutăți, doar o varietate mai mare a produselor achiziționate. Așa cum era de așteptat a crescut serios zona de conserve. Generația nouă pare că nu mai este prea preocupată de rețetele pentru murături și preferă să-și cumpere aceste delicatețe din online, de la furnizori cu renume.

Cazanele de țuică sunt la mare căutare

Culmea, dar COVID-19 nu a alungat deloc pofta românilor pentru țuică. Lichidul „minune” a rămas în top și căutările pentru cazanele care produc țuica au cunoscut și ele o creștere semnificativă. Cine dorește să cumpere are nevoie de bani serioși.

Astfel, un cazan de țuică făcut din cupru costă, pe cel mai tare site de vânzări din țară, cel puțin 1000 de lei și poate să ajungă în funcție de mărime și capacitate până la 50 de milioane vechi.

Legumele proaspete direct din fermă reprezintă un alt capitol care a erupt în acest an. Producătorii mici au învățat că pot să dezvolte o adevărată afacere în mediul online. Pornind de la primele legume de primăvară și până la ultimele roade ale pământului, fermierii care se feresc de piețe au încercat să-și scoată anul acesta investiția prin vânzări pe internet.

Fermieri, rebranding în online

Zeci de producători au luat cu asalt online-ul și au promis legume proaspete livrate chiar la ușă. Papagali, pești de acvariu și iepuri de cușcă vând alți comercianți, mulți dintre ei rămași fără magazinele fizice.

„Cred că am fost prima victimă a coronavirusului și nu în sensul îmbolnăvirilor. Am văzut cum se plângeau cei de la HORECA de faptul că le ținea Guvernul restaurantele închise. Când vinzi o apă plată cu adaus de 800 la sută, te mai și plângi, te mai victimizezi. Suferi, asta e.

Eu sunt crescător de pești exotici și am tras obloanele în secunda următoare. Nici înainte nu rupeam gura târgului cu vânzările, dar după izbucnirea pandemiei țara fix de guppy sau broscuțe țestoase nu mai stătea. Efortul meu uriaș a reprezentat să nu-mi moară animăluțele în ultimele luni. Afacerea nu mai există. Vând online cât pot”, a zis pentru FANATIK, Ionel Racșa, crescător de animale.

Mâncare, mâncare, mâncare

În mod evident și sectorul de mâncare online a început să salte după o perioadă de acalmie. Unele firme și-au chemat angajații la birouri, dar nu de aici vin banii. Un reprezentant al unei firme care se ocupă cu producerea și distribuirea meniurilor de prânz spune că grosul vine de la românii care muncesc acasă și care au rămas cu aceleași obiceiuri de la job.

„Poate că e o rutină, poate că unii mai vor să uite, dar vă spun că ne gândim să lansăm abonamente. Oamenii își comandă mâncare, deși sunt acasă.

Pentru că timpul lor este la fel. Poate că nu mai stau în trafic dus-întors, dar toți vor să profite de cele câteva minute în plus pentru a sta cu familia. După începerea școlilor am simțit un plus fantastic. Timpul liber al părinților s-a dus la lecțiile copiilor, așa că mâncarea poate să vină direct acasă”, a zis pentru FANATIK, Ionel Stoica.

De altfel, potrivit unui studiu, efectele pandemiei ar putea determina o schimbare structurală a sectorului de retail din România. Conform datelor Eurostat, România se afla pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cumpărăturile online, ceea ce indica un potenţial semnificativ de creştere.