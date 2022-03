Ce mai face Bianca Andreescu! Nu a mai jucat tenis din 2021

Ultimul meci din circuit al Biancăi Andreescu datează din 2021, la BNP Paribas Open, când a fost învinsă în turul al treilea cu Anett Kontaveit. Aceasta s-a retras de la Australian Open 2022 și nu a mai bifat niciun meci oficial, în acest sezon.

Ce mai face Bianca Andreescu

a dezvăluit, printr-o postare pe Instagram, că, în ultima perioadă, a lucrat la o carte destinată copiilor, intitulată „Bibi’s Got Game: O poveste despre tenis, meditație și un câine numit Coco”.

Lansarea oficială a cărții este programată pe 31 mai 2022.

„Copiile de autor din Bibi’s Got Game tocmai au sosit! Pentru prima mea carte ilustrată, am vrut să împărtășesc povestea mea și modul în care meditația (și câinele meu, Coco) mă mențin concentrată.

Poate că îi va inspira pe alți copii să-și urmeze visurile! Am fost atât de încântată să-i văd și să lucrez cu @mbleatherdale , @chelseaobyrne și @tundrabooks. Mingea este în terenul tău!”, a scris Andreescu, pe Instagram.

În prezent, Bianca Andreescu se află pe locul 44 în , cu 1198 de puncte. Însă, aceasta va părăsi Top 100, după ce i se vor retrage cele 650 de puncte, pe care ar fi trebuie să le apere la evenimentul WTA 1000

La începutul lunii decembrie, printr-o postarea pe Twitter, Bianca Andreescu își justifica retragerea de la Australian Open.

„A fost un an greu pentru mine (n.r. anul 2021). Am petrecut mai multe săptămâni în izolare şi carantină. În plus de asta bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă, ceea ce m-a afectat foarte tare.

Uneori am simţit că purtam toată greutatea lumii pe umerii mei. Nu am putut să mă detaşez de ce se întâmpla. Vreau să-mi ofer mai mult timp să mă resetez şi să-mi revin. Drept urmare nu voi începe acest sezon în Australia”, a scris Andreescu, pe Twitter, la începutul lunii decembrie.