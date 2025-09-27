Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring

Au trecut 6 ani de când Lucian Bute a decis să se retragă din lumea sportului. Campionul a bifat performanțe uimitoare, însă la un moment dat, a decis să facă un pas în spate. Cu ce se ocupă acum, de când a ales să stea departe de ringul de box.

Ce performanțe are în palmares Lucian Bute

Lucian Bute este un fost pugilist român-canadian care a scris istorie în lumea boxului. Sportivul a fost campion mondial IBF la supermijlocie timp de 5 ani. Originar din satul Pechea, județul Galați, Lucian Bute a pus România pe harta mondială a boxului.

Lucian Bute a devenit boxer profesionist în 2003, însă și înainte de acest an a avut performanțe remarcabile. Deși a fost boxer amator până în 2003, în 1999, Bute a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial din Houston. Doi ani mai târziu, în 2001, Lucian Bute a câștigat medalia de aur la jocurile Francofoniei.

Anul 2003 a marcat începutul unei noi perioade în viața lui Lucian Bute. Pugilistul a semnat un contract cu Interbox, un club canadian, devenind astfel boxer profesionist. În 2007, Lucian Bute a intrat în ring la Montreal, în arena Centre Bell, acolo unde l-a înfruntat pe Sakio Bika. Românul a învins și a obținut dreptul de luptă pentru titlul împotriva columbianului Alejandro Berrio.

Lupta decisivă dintre Lucian Bute și Alejandro Berrio s-a dat în octombrie 2007, pugilistul român ieșind învingător. Astfel, a devenit al treilea român care a câștigat un titlul mondial la profesioniști, după Mihai Leu și Leonard Doroftei.

De-a lungul carierei sale, din 32 de meciuri jucate. Pugilistul a fost antrenat de Stephan Larouche, cel care i-a antrenat și pe colegii săi de breaslă, Eric Lucas și Leonard Doroftei.

Lucian Bute a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv”

În anul 2007, pugilistul de către președintele Traian Băsescu. La acea vreme, pugilistul i-a oferit șefului de stat o pereche de mănuși albe.

„Scrie pe ele că sunt pentru mine, iar Lucian spune că sunt bune pentru lupta politică. Îţi mulţumesc mult pentru bucuria pe care ai adus-o românilor, cu certitudine mult mai multă decât aduc oamenii politici.”, a spus la acea vreme Traian Băsescu.

Lucian Bute a primit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I în semn de recunoștință pentru onoarea pe care a adus-o României. Potrivit comunicatului emis de Președinție în 2007, Ordinul a fost oferit „pentru evoluţia sa de excepţie, care a dus la câştigarea în data de 19 octombrie a titlului mondial profesionist, categoria super-mijlocie, versiunea WBF.”

Meciul care l-a băgat în depresie Lucian Bute

Ca orice mare campion, Lucian Bute a avut în cariera sa și momente mai puțin plăcute. Unul dintre ele a avut loc în 2012, atunci când pugilistul român a luptat împotrivia lui Carl Froch. Din păcate, Lucian Bute a pierdut meciul și a recunoscut că de atunci nu a mai fost același boxer.

După meciul pierdut în fața lui Carl Froch, Lucian Bute a mai luptat de 6 ori, bifând două victorii și patru înfrângeri. După ani distanță de la acel moment, fostul pugilist a continuat să își reproșeze faptul că nu a amânat acel meci, având în vedere că nu era deloc în formă.

„Ar fi fost cea mai bună decizie să amân. Trebuia să iau eu această decizie. Eu sunt un tip ambițios, orgolios. (…) Puteam să amânăm peste trei luni. Ăsta e regretul carierei mele. De la meciul ăla a luat o întorsătură mare cariera mea.

Mental, o chestie psihologică. Au fost foarte multe lovituri primite în meciul ăla, dar mai dure au fost în repriza a patra și la sfârșit când s-a oprit meciul. Am fost foarte afectat emoțional și psihologic. Am intrat într-o mică depresie imediat după meci. Dormeam foarte mult.”, a spus Lucian Bute, pentru .

Ce face Lucian Bute de când s-a retras din box

În urmă cu șase ani, Lucian Bute a decis să facă un pas în spate și să se retragă din lumea boxului. Deși acesta a fost sportul care i-a adus nenumărate satisfacții, pugilistul a ales să stea cât mai departe de ring și să se dedice familiei sale.

În 2012, Lucian Bute a obținut cetățenia canadiană și s-a mutat în Canada. Acolo, fostul pugilist se simte „acasă”, iar timpul liber pe care îl are preferă să îl petreacă alături de copiii și de soția sa.

„După 25 de ani în ring şi deja câțiva ani de la retragere, mă bucur acum de adevăratele comori ale vieții. Am lăsat mănușile pentru clipele prețioase alături de familie şi micii noştri campioni. Familia e pe primul loc. Tată fericit. Momente de neuitat.”, a scris Lucian Bute, pe Facebook.

După ce s-a retras din box, multă lume se aștepta ca Bute să devină antrenor de box, însă campionul a recunoscut că nu a fost niciodată atras de această latură. Din contră, ar fi preferat să fie promoter, dar încă nu a trecut la acest nivel.

„Sincer, nu mă văd antrenând sau să fiu antrenor. Pentru că viaţa de antrenor e ca şi viaţa de sportiv trebuie să stai cu sportivul plecat, să fii plecat de acasă şi mi-aş dori să fiu aproape de familie. Mai repede mă văd un organizator de evenimente, promoter.”, declara Lucian Bute în momentul în care s-a retras.

Ce afacere are Lucian Bute în Canada

Restras din lumea sportului care l-a consacrat, Lucian Bute și-a îndreptat atenția asupra unui alt domeniu. Și anume, cel al imobiliarelor. Fostul pugilist și-a cumpărat câteva apartamente în Canada și le închiriază, după cum chiar el a declarat.

„Am businessul meu. Am investit banii câștigați în imobilare. Mi-am luat câteva apartamente pe care le închiriez. Le gestionăm împreună eu și Elena, soția. Suntem fericiți cu ce facem. Închirierile se fac aici pe un an.”, a spus Lucian Bute, pentru Gazeta Sporturilor.

Cât despre o posibilă întoarcere la box, Lucian Bute nu exclude complet această variantă. Fostul pugilist a recunoscut că a mai intrat în sala de box de când s-a retras din această lume, însă nu îl mai încearcă același sentiment. Deși a petrecut puțin timp în sala de box, Lucian Bute a declarat că este posibil să îi revină pasiunea pentru acest sport.

Cine este soția lui Lucian Bute, Elena, femeia care l-a însoțit pe fostul pugilist în Canada

În viața sa personală, Lucian Bute a avut alături o persoană de nădejde și anume, pe Elena. Soția pugilistului l-a susținut indiferent de deciziile pe care acesta le-a luat și i-a fost aproape necondiționat.

Lucian Bute și Elena sunt împreună de aproape două decenii și s-au căsătorit în 2013, la Castelul Cantacuzino. Elena este sprijinul său moral, dar și persoana care îl ajută foarte mult în afaceri, ambii fiind implicați în domeniul imobiliar.

Lui Lucian Bote și familiei sale le merge de minune în Canada, fapt pentru care nu mai vor să revină în România. Marele campion a recunoscut că s-a consultat cu soția lui și au ajuns la concluzia că cel mai bine pentru viitorul copiilor ar fi să rămână în Canada și chiar asta au făcut.

„Am avut discuții pe tema asta cu soția înainte de a mă retrage. Ne-am așezat la masă. ‘Ce facem? Ne întoarcem, nu ne întoarcem?’. Eram îndoiți. Dar a venit primul copil pe lume, apoi la un an și ceva după a apărut și Eric, iar atunci am stat cu Elena și ne-am gândit. ‘Ce ne dorim? Noi avem 40 de ani, viața e făcută, dar pentru copilașii ăștia…?!’. Punem interesul lor pe primul plan. Canada ne oferă mai multe pentru viitorul lor.”, a declarat Lucian Bute, pentru sursa menționată anterior.