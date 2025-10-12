Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru a se menține în formă

Ce face Mircea Sandu la 73 de ani, după ce a învins cancerul? Fostul „Naș” al fotbalului românesc a fost încercat greu de viață, dar a găsit puterea să meargă mai departe! Astăzi, Mircea Sandu surprinde prin forma în care se află. Ce face zilnic pentru a se simți bine și cum arată rutina care l-a readus pe linia de plutire?

Mircea Sandu, luptător pe toate fronturile! Cum a învins cancerul

Mircea Sandu, omul care a condus Federația Română de Fotbal timp de peste două decenii, a demonstrat că tăria de caracter nu se vede doar pe teren, ci și în afara lui. Fostul „Naș” al fotbalului românesc a fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer în 2009, cu metastaze la ficat, o veste care i-a pus viața în pericol.

Boala a recidivat de mai multe ori de-a lungul anilor. În 2020, a fost descoperită o tumoare la plămâni, care a necesitat intervenție chirurgicală, iar în 2022, Mircea Sandu a aflat că suferă de cancer la prostată. Al treilea diagnostic grav în cariera sa de luptător. În 2023, au apărut chiar speculații privind o posibilă a patra luptă cu boala.

Cu toate acestea, Mircea Sandu nu s-a dat bătut. A învins boala și a arătat că are același spirit de competiție care l-a consacrat în fotbalul românesc.

Cum arată viața „Nașului” la 73 de ani

FANATIK a stat de vorbă cu nepoata lui Mircea Sandu, Andreea Lege, pentru a afla cum se simte fostul președinte al FRF. Aceasta ne-a dezvăluit detalii inedite despre viața lui la 73 de ani, despre starea sa de sănătate, dar și despre planurile pe care le are în România în perioada următoare.

„Unchiul meu trăiește la Nisa, e mutat acolo, însă vine periodic în România. Chiar urmează să vină pe 15 octombrie. Va sta o luna de zile. Cu sănătatea e bine, merge zilnic la sala, se simte excelent.

Este omul de la care am învățat enorm, care m-a sprijinit moral de câte ori am avut nevoie. M-a sfătuit ce să fac în situații mai delicate. Pentru asta îi mulțumesc”, a mărturisit nepoata lui Mircea Sandu, pentru FANATIK.

Ce face astăzi Raluca Sandu, fiica fostului șef al FRF?

Pe lângă detaliile despre unchiul său, Andreea Lege ne-a vorbit și despre fiica lui în tenis, reușind să se impună printre cele mai bune jucătoare ale României în anii ’90. Timp de un deceniu, între 1994 și 2004, Raluca Sandu a reprezentat țara noastră în numeroase turnee internaționale, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare sportive ale generației sale.

După retragerea din sportul de performanță, Raluca s-a dedicat familiei. Este căsătorită cu afaceristul israelian Ziv Tetelman, iar împreună au doi copii: Jonathan, în vârstă de 8 ani, și Simona, de 12 ani, fiica dintr-o relație anterioară cu Ciro Castellano.

În prezent, Raluca s-a stabilit la Nisa, acolo unde duce o viață liniștită, dar a rămas la fel de apropiată de sportul care a consacrat-o. Tenisul continuă să facă parte din rutina ei zilnică, dovadă că pasiunea pentru performanță nu dispare niciodată.

„Raluca e ok și ea, tot la Nisa. S-a reapucat de tenis. Participă la diverse competiții în Franța. Are numai rezultate excepționale. Are mare ambiție și arată impecabil la vârsta e. Dealtfel, toți din familie suntem ambițioși de fel!”, a povestit Andreea Lege.

Ce planuri de milioane au nepoata lui Mircea Sandu și Anamaria Prodan

Andreea ne-a povestit și despre relația apropiată pe care o are cu nașa sa, . Cele două femei de afaceri sunt în plină efervescență profesională și plănuiesc să lanseze împreună un proiect de lux în una dintre cele mai exclusiviste destinații din lume.

„Cu nașa mea, Anamaria, vorbesc foarte des. Aleargă toata ziua, azi la Dubai, mâine la New York. Acum suntem în discuțiii amândouă cu un partener din Dubai pentru că urmează sa lansăm un proiect de excepție cu apartamente și studiouri de lux în zona Dubai”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, ruda fostului Președinte de la FRF.

Cum se menține în formă Andreea Lege la aproape 50 de ani

În plus față de planurile profesionale și relația apropiată cu familia, Andreea Lege ne-a vorbit și despre modul în care a reușit să-și transforme complet stilul de viață. A mărturisit că se simte mai bine ca niciodată, după ce a slăbit spectaculos și a redescoperit echilibrul personal. Cu sinceritate, ea a vorbit și despre viața sentimentală, recunoscând că încă își așteaptă sufletul pereche.

„Sunt fericită că am reușit să slăbesc 23 kg și mă simt minunat! Am aproape 50 de ani, dar nu-i simt. Toată lumea îmi cere buletinul, pentru că nu le vine să creadă câți ani am… Gena mea e super bună!

Viața personală – sunt tot un om singur, dar nu mi-am pierdut speranța că, într-o zi, Dumnezeu mă va ajuta să-mi găsesc perechea potrivită.

Bărbatul ideal, în concepția mea? Să fie, înainte de orice, un om sincer și cu suflet bun. Îmi doresc să regăsesc iubirea sinceră, onestitatea. Mi-e dor de sentimente pure, ceea ce, în ziua de azi, foarte rar mai întâlnești. Mi-e dor de oameni responsabili și asumați”, a dezvăluit Andreea.

De ce mulți bărbați înșală, deși sunt căsătoriți? Ruda lui Mircea Sandu vorbește fără menajamente

În continuarea discuției, Andreea a vorbit deschis despre modul în care privește relațiile din zilele noastre și despre valorile care, în opinia ei, s-au pierdut odată cu trecerea timpului. Nepoata lui Mircea Sandu a mărturisit că îi este tot mai greu să găsească un partener potrivit, într-o lume în care sinceritatea și respectul par tot mai rare.

„Văd, în ziua de azi, atâția bărbați căsătoriți care trăiesc într-o nefericire cumplită și acceptă mai departe să trăiască așa, abordând însă alte femei. Păi ce bărbați sunt aceia? În ce lume trăim?

Și culmea e că sunt din ce în ce mai mulți. Ce nu au acasă, caută în altă parte, dar rămân totuși lângă soție. Este ireal ce trăim. Păcat că s-a pierdut credința, respectul, încrederea. Astfel că e greu să mai găsesc pe cineva ok în ziua de azi”, a mai precizat ruda fostului șef de la FRF, pentru FANATIK.

Ce schimbări a făcut Andreea Lege pentru 2026?

Pe finalul discuției, Andreea Lege a vorbit și despre activitatea profesională și provocările din turism. Femeia de afaceri a detaliat cum s-au schimbat așteptările turiștilor și ce măsuri a luat pentru a menține servicii de calitate, chiar și în contextul cererilor tot mai exigente.

„De aceea m-a refugiat în muncă. Aici am o problemă, că mi-am cam închis viața. Nu ies, nu am cum să cunosc pe cineva. Merg la sală și la mănăstire. Asta e viața mea, rugăciune, munca, sala și cât mai multă bucurie adusă în sufletele oamenilor, atât cât pot eu. Cea mai mare împlinire a mea!

Professional – agenția merge bine. Anul viitor organizez multe congrese medicale, conferințe și team buildinguri. Însă constat că totul s-a schimbat mult: oamenii, prioritățile, criteriile de alegere, pretențiile.

Mulți vor servicii de lux la tarife scăzute. Vor să plătească cât mai puțin și totuși să găsească condiții de 5 stele. Ori, nu se poate… Drept pentru care am decis să schimb puțin politica: anul viitor mă voi ocupa doar de vacanțe cu servicii top, lux, acolo unde știu că turistul a plătit o sumă considerabilă, dar nu voi avea probleme cu serviciile la destinație”, a mai ținut să menționeze nepoata lui Mircea Sandu.