Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seară

Dacă în prezent este foarte greu ca o echipă din România să ajungă în grupele UEFA Champions League, situația stătea diferit în urmă cu aproape două decenii. Steaua (n.r. – actuala FCSB) ajungea în faza principală după preliminariile din sezonul 2006/2007, iar un atacant era cel care făcea diferența.
Sezonul 2006/2007 a marcat prezența echipei Steaua București (n.r. – actuala FCSB) în grupele UEFA Champions League. Drumul roș-albaștrilor până în faza principală nu a fost ușor, însă inspirația lui Vali Badea a făcut posibil acest lucru.
După o „dublă” facilă cu ND Gorica, Steaua (n.r. – actuala FCSB) trebuia să treacă de Standard Liege pentru a ajunge în faza grupelor. După 2-2 în partida tur, echipa patronată de Gigi Becali reușea să se impună în Ghencea cu scorul de 2-1, această victorie marcând calificarea în faza principală.
Golurile echipei pregătite la acel moment de Cosmin Olăroiu au fost marcate de Vali Badea. Calificarea în grupele UEFA Champions League avea să îi aducă nu mai puțin de 13 milioane de euro lui Gigi Becali.
Retras din activitate în 2016, Vali Badea a decis să își deschidă o academie de fotbal în orașul natal, Alexandria. Fostul atacant s-a inspirat chiar de la fosta sa echipă, astfel că centrul de pregătire pentru copii se numește „Young Steaua Alexandria”.
Plecat de la Steaua București (n.r. – actuala FCSB) în 2009, Vali Badea s-a confruntat cu probleme financiare serioase. În urma calificării în UEFA Champions League, în sezonul 2007/2008, Gigi Becali a cumpărat 47 de ceasuri Cartier, în valoare totală de 200.000 de euro, iar fiecare membru al echipei a primit câte unul.
În anul 2010, Vali Badea a vândut ceasul primit de la Gigi Becali unui om de afaceri, asta pentru că avea nevoie urgentă de bani. Deși bijuteria era personalizată, fostul atacant a găsit repede cumpărător.
„Eu am achiziţionat ceasul cu 3.500 de euro. Înainte de a-l cumpăra, am mers la un ceasornicar care mi-a confirmat că este vorba de un ceas de firmă, produs de cei de la Cartier. Chiar nu mi-a venit să cred că anumiţi jucători care au evoluat în Ghencea au dat cu piciorul unui astfel de cadou”, a spus cumpărătorul ceasului, potrivit Libertatea.
Vali Badea și-a început cariera la Jiul Petroșani, club de la care a făcut pasul la FC Vaslui, în anul 2002. După patru sezoane în care atacantul a confirmat, Gigi Becali a scos din buzunar un milion de euro în schimbul serviciilor sale.
Aventura lui Vali Badea la formația patronată de Gigi Becali s-a încheiat în 2009, când acesta a semnat cu FCU Craiova. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Poli Iași, FC Brașov, Al-Ain, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA.