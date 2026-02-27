Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seară

ADVERTISEMENT

Dacă în prezent este foarte greu ca o echipă din România să ajungă în grupele UEFA Champions League, situația stătea diferit în urmă cu aproape două decenii. Steaua (n.r. – actuala FCSB) ajungea în faza principală după preliminariile din sezonul 2006/2007, iar un atacant era cel care făcea diferența.

Ce mai face Vali Badea, atacant care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seară

Sezonul 2006/2007 a marcat prezența echipei Steaua București (n.r. – actuala FCSB) în grupele UEFA Champions League. Drumul roș-albaștrilor până în faza principală nu a fost ușor, însă inspirația lui Vali Badea a făcut posibil acest lucru.

ADVERTISEMENT

După o „dublă” facilă cu ND Gorica, Steaua (n.r. – actuala FCSB) trebuia să treacă de Standard Liege pentru a ajunge în faza grupelor. După 2-2 în partida tur, echipa patronată de Gigi Becali reușea să se impună în Ghencea cu scorul de 2-1, această victorie marcând calificarea în faza principală.

Golurile echipei pregătite la acel moment de Cosmin Olăroiu . Calificarea în grupele UEFA Champions League avea să îi aducă nu mai puțin de 13 milioane de euro lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Retras din activitate în 2016, Vali Badea a decis să își deschidă o academie de fotbal în orașul natal, Alexandria. Fostul atacant s-a inspirat chiar de la fosta sa echipă, astfel că centrul de pregătire pentru copii se numește „Young Steaua Alexandria”.

ADVERTISEMENT

Vali Badea a trecut prin momente dificile după ce a plecat de la Steaua

Plecat de la Steaua București (n.r. – actuala FCSB) în 2009, Vali Badea s-a confruntat cu probleme financiare serioase. În urma calificării în UEFA Champions League, în sezonul 2007/2008, Gigi Becali a cumpărat 47 de ceasuri Cartier, în valoare totală de 200.000 de euro, iar fiecare membru al echipei a primit câte unul.

ADVERTISEMENT

În anul 2010, Vali Badea a vândut ceasul primit de la Gigi Becali unui om de afaceri, asta pentru că avea nevoie urgentă de bani. Deși bijuteria era personalizată, fostul atacant a găsit repede cumpărător.

„Eu am achiziţionat ceasul cu 3.500 de euro. Înainte de a-l cumpăra, am mers la un ceasornicar care mi-a confirmat că este vorba de un ceas de firmă, produs de cei de la Cartier. Chiar nu mi-a venit să cred că anumiţi jucători care au evoluat în Ghencea au dat cu piciorul unui astfel de cadou”, a spus cumpărătorul ceasului, potrivit .

Cine este Vali Badea

Vali Badea și-a început cariera la Jiul Petroșani, club de la care a făcut pasul la FC Vaslui, în anul 2002. După patru sezoane în care atacantul a confirmat,

Aventura lui Vali Badea la formația patronată de Gigi Becali s-a încheiat în 2009, când acesta a semnat cu FCU Craiova. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Poli Iași, FC Brașov, Al-Ain, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA.