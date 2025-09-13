Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă

Au trecut 5 ani de când Walter Zenga punea capăt mariajului cu mama copiilor săi. Puțini știu acum ce mai face și cum arată Raluca. Ajunsă la vârsta de 43 de ani, frumoasa blondină este absolut superbă în imaginile de pe social media.

Ce mai face și cum arată Raluca, fosta soție a lui Walter Zenga

Walter și Raluca Zenga au format un cuplu vreme de 15 ani, perioadă în care au venit pe lume și doi copii. Fosta soție a fotbalistul de origine italiană s-a schimbat radical în ultima perioadă, fiind transformată după separarea de sportiv.

Jucătorul care a evoluat pe postul de portar la echipe ca Inter Milano, S.S. Sambenedettese Calcio și Sampdoria și frumoasa blondină s-au despărțit în anul 2020. Doi ani mai târziu au avut o scurtă împăcare, dar s-au separat ulterior.

În prezent, femeia arată senzațional și nu ai crede că a împlinit 43 de ani. Este stabilită de o perioadă bună în Dubai, unde duce un stil de viață pe placul său. În plus, adoră să călătorească în destinații din întreaga lume.

postează frecvent imagini din vacanțele pe care le face. Cu siguranță, sunt multe persoane care o invidiază pe Raluca Zenga care promovează locațiile în care ajunge pentru a se simți bine.

În aceeași notă, vedeta și-a redenumit pagina de Instagram, adăugând cuvântul „travels”. Acest aspect sugerează că postează conținut despre călătoriile pe care le face. A ajuns în destinații precum Tanzania, Bhutan, Indonezia, Bodrum, Corfu sau Laos.

Care e secretul siluetei fostei soții a lui Walter Zenga

Raluca, fosta soție a lui Walter Zenga, a dezvăluit într-un interviu mai vechi cum se menține în formă. Blondina susține că nu are neapărat un secret, dar face mișcare constant și este atentă la produsele pe care le consumă.

A observat că după vârsta de 30 de ani nu mai mănâncă aceeași cantitate de mâncare ca la 20 de ani. De asemenea, a precizat că a redus semnificativ porțiile de mâncare pentru că organismul devine mai lent odată cu înaintarea în vârstă.

În plus, a eliminat din cantitatea de carbohidrați simpli. În schimb, în fiecare zi consumă ceva dulce, însă are grijă să aleagă prăjituri care au în compoziția lor îndulcitori naturali. Le preferă pe cele care sunt făcute cu miere, stevia sau sirop de arțar.

Mai mult, Raluca Zenga duce o viață extrem de activă. Fosta soție a lui Walter Zenga nu se teme de greutățile de la sala de antrenament pe care le ridică fără mari probleme. Blondina are o energie uriașă pentru că trebuie să țină pasul cu copiii săi.

Ce spunea Raluca Zenga în urmă cu câțiva ani

„N-aș zice că e un secret anume. Femeile din ziua de azi au la dispoziție zeci de diete și de proceduri estetice mai mult sau mai puțin invazive pentru a obține sau a recăpăta silueta visată.

Trebuie doar să le identifice pe cele care funcționează pentru ele. În cazul meu, și probabil al multora, există și o doză substanțială de vanitate, de narcisism la mijloc – faptul că iubesc să arăt bine.

Iubesc să pot purta orice ținută fără teama clasic feminină că mă arată grasă. Asta constituie amplă motivație pentru a mânca sănătos și a-mi menține corpul în formă cu antrenamente specifice.

Ador să prepar dulciuri în varianta lor mai sănătoasă. Sunt o gurmandă înnăscută și venerez mâncarea”, dezvăluia în urmă cu câțiva ani Raluca Zenga, într-un interviu pentru .

De ce au divorțat Raluca și Walter Zenga

Walter Zenga a fost cel care a confirmat că a divorțat de partenera care i-a fost alături circa 15 ani. a vorbit despre motivele care au dus la ruptura de frumoasa Raluca, căreia i-a oferit mereu libertate deplină.

La momentul respectiv, sportivul a precizat că nu se gândea că va ajunge vreodată în acest punct al vieții sale. Cu toate acestea, viața este întotdeauna plină de surprize, așa cum s-a întâmplat și în cazul fostului portar.

„Eu și soția mea, Raluca, nu mai formăm un cuplu de ceva timp. Din păcate, relațiile dintre noi s-au răcit, atât din cauza distanței dintre noi, creată de meseria mea de antrenor.

Nu o mai recunosc deloc pe femeia cu care am fost căsătorit peste 14 ani. Soția mea este schimbată radical! A decis să o ia pe un alt drum pe care va merge singură de acum încolo.

Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră”, a scris la acea vreme Walter Zenga, pe Instagram, conform . Actele de divorț au fost depuse în Dubai, unde aveau reședința cei doi soți.

Raluca și Walter Zenga s-au căsătorit civil în mai 2005, la Primăria Sectorului 1 din București. O lună mai târziu își uneau destinele în fața lui Dumnezeu, printr-o ceremonie religioasă ortodoxă. Cununia a avut loc în România.