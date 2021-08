Ce mai vând românii pe internet! Covor cu portretul soților Ceaușescu la prețul unui apartament. „S-a interesat de el și Iliescu”

În urmă cu doar câteva zile a apărut pe cel mai cunoscut site de vânzări din țară un anunț prin care un bărbat încerca să vândă un obiect cel puțin ciudat. Discutăm despre un covor manual din lână în centrul căruia se află țesută efigia cu portretul soților Nicolae și Elena Ceaușescu. Prețul lui, unul cu adevărat uriaș, ne-a stârnit curiozitatea și am decis să luăm legătura cu proprietarul pentru a afla povestea produsului.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 40 de mii de euro a solicitat Dineș Octavian în schimbul covorului, dar a ținut să precizeze că prețul este unul negociabil. În urma discuției, acesta a recunoscut că este de acord să mai lase cinci mii de euro, dar niciun leu în plus. Așadar, aviz amatorilor.

Ce mai vând românii în online!

Bărbatul a precizat că a intrat în posesia covorului la una dintre licitațiile în care au fost scoase la vânzare bunuri care au aparținut . Culmea, s-a luptat atunci cu două nume grele și a reușit să ofere cea mai mare sumă.

Are acte care dovedesc autenticitatea covorului pe care spune că l-a păstrat ca pe ochii din cap, în condiții perfecte. În mod evident, își laudă marfa proprietarul, produsul este unicat în lume și o estimare concretă a valorii nu poate fi făcută.

ADVERTISEMENT

„Am absolut toate actele care să certifice autenticitatea covorului. El a fost cumpărat la licitația bunurilor lui Ceaușescu. Am toate documentele, când s-au vândut bunurile lui Ceaușescu. Am licitat pentru el, m-am bătut la licitație cu prințul Sturdza și cu Mihai Tatulici. Eu am reușit să câștig, am sărit peste ei ca ofertă.

Este păstrat în condiții excelente, este unicat în lume. Acest covor nu mai există un al doilea în lume. Roguski, administratorul casei lui Ceaușescu, mi-a spus că valoarea lui, așa cum este el acum, este 450 de euro pe metru pătrat. Dar el are efigia lor și nu poate fi estimat, nu a putut să-mi dea valoarea”, a precizat proprietarul pentru FANATIK.

Cum a ajuns covorul în posesia familiei Ceaușescu

Cât timp a fost președintele țării, Nicolae Ceaușescu a primit mii de cadouri. Conform celor care se ocupau cu preluarea lor erau atât de multe încât nu îi încăpeau în casă. De altfel, din 1978, multe dintre ele au fost duse la Muzeul de Istorie. Oamenii din jurul familiei Ceaușescu spun că au existat cadouri pe care cuplul prezidențial nici măcar nu le desfăceau.

ADVERTISEMENT

Era, de altfel, o adevărată întrecere în întreaga țară în luna ianuarie, lună în care cei doi petreceau de zor. Era mai întâi ziua de naştere a Elenei Ceauşescu, apoi pe 26 ianuarie se sărbătorea Nicolae Ceauşescu. Cei doi organizau petreceri în cinstea lor şi primeau cadouri din cele mai ciudate.

De asemenea, arhitectul Camil Roguski, fost om de casă al Ceaușeștilor a explicat că nu a fost singurul covor pe care Nicolae și Elena l-au primit. ”Aproape toţi trimiteau nişte prostii. De exemplu, au primit un covor pe care scria „Sa trăiţi Tovaraşu’ Ceauşescu„. Şi te ştergeai cu picioarele pe nasul lui. Tablouri făcute după fotografiile lor, tractoare, lucruri inutile.

În ultimul an s-a luat hotărârea ca noi să trimitem fiecărui judeţ în parte o lista cu obiecte de care aveam nevoie prin mobilarea sau decorarea celorlalte case şi palate ale lui Ceauşescu.

ADVERTISEMENT

Mobilă, obiecte decorative, ceva care să fie de folos. Pe ei nici nu-i interesau cadourile. Mai făceam câte o ex­pozitie cu ele, dar de multe ori nici nu veneau să le vadă. De fiecare data Ceauşescu îi lua Elenei câte un buchet de flori”, a precizat Roguski

Covorul care se află acum la vânzare pe internet are și el o poveste aparte. Culmea, proprietarul a mai încercat să-l vândă și în trecut, dar nu a fost mulțumit de banii primiți. „Am fost cu el și la licitație la ArtMark, l-am băgat acolo, dar le-am spus că dacă nu primesc suma pe care o cer, nu îl dau. A fost atunci licitat până la 13 mii de euro, dar le-am zis că nu, nu îl dau pe suma aceasta. L-am luat înapoi, l-am păstrat în condiții bune, cu naftalină, l-am păstrat cum trebuie.

El are 280 de noduri pe centimetru pătrat și 340 sunt făcute numai de copiii din Persia, nu de adulți. La acest covor au lucrat patru deținute de la penitenciarul de femei din Târgșor timp de doi ani. Fetele au fost eliberate după ce l-au făcut. Un demnitar, nu îi știu numele, i l-a dat lui Ceaușescu, dar nu a scris pe el covor, a scris tapiserie. Cine avea curaj să-l pună jos și să calce pe el”, a adăugat proprietarul

Ion Iliescu s-a interesat de covorul pe care este țesută efigia cu portretul soților Nicolae și Elena Ceaușescu

Bărbatul spune că au existat tatonări în trecut și de la nume grele. Astfel, un fost președinte al României și-ar fi dorit să cumpere covorul. a renunțat în cele din urmă de teama interpretărilor.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă este cel mai, dar este printre cele mai scumpe covoare din lume. Eu abia acum l-am scos, nu am fost mulțumit la prima licitație, intenționez să merg cu el la o licitație afară. Am condiționat că dacă nu primesc suma de 35 de mii de euro nu îl dau. E suma minimă pe care o accept, valoarea lui este una mult mai mare.

M-a sunat și cineva din partea lui Ion Iliescu, dar le e frică să cumpere așa ceva. Fostul președinte ar fi vrut să-l achiziționeze. Cine are bani și îl vrea, în timp e o achiziție foarte bună.

Eu am avut și stiloul lui Ceaușescu, l-am achiziționat la licitație. L-am luat cu 150 de euro și l-am vândut cu 3700, l-a luat un chinez. Îmi pare rău că nu am luat atunci mai multe bunuri”, a mai spus proprietarul covorului.