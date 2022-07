Ce mănâncă Dana Săvuică pentru a se menține în formă, la 52 de ani: „Poți să pui și ciuperci”

Dana Săvuică a dezvăluit ce mănâncă de reușește să arate mereu bine, mai ales atunci când călătorește, iar tentația oricărui om de a se îndestula cu bucatele locale este una destul de mare.

Dana Săvuică se întreține cu fructe de mare și omlete

Prima femeie care a apărut pe coperta revistei Playboy România a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru silueta sa, într-un reportaj difuzat de Știrile Kanal D.

Dana Săvuică, recent întoarsă din Maldive, a spus că atunci când pleacă în astfel de destinații exotice, precum cea din Oceanul Indian, preferă să consume fructe de homar și cât mai mult homar.

Atunci când este acasă, meniul este destul de diferit. Își scoate necesarul de proteine din omletă, unul din preparatele ei preferate.

„Cel mai mult mi-a plăcut mâncarea în Maldive. Am făcut o cură de fructe exotice: fructul dragonului, mango, banane mai puțin, pentru că ele îngrașă. Am mâncat și homar și fructe de mare”, a spus Dana Săvuică

Dana a dezvăluit și o rețetă cu care, spune ea, își ține în frâu kilogramele. „O să am grijă să slăbesc în timp ce mănânc. Este o omletă foarte gustoasă. Am pus 100 de mililitri de apă. Poți s-o asezonezi cum vrei tu. Eu am tăiat ceapă și puține roșii. Poți să pui și ciuperci”, a spus Săvuică despre rețeta ei miraculoasă.

S-ar muta oricând în Maldive

a fost în ultima perioadă într-un adevărat turneu de relaxare în jurul lumii. La sfârșitul lunii iunie, vedeta a fost în Maldive, una din insulele tot mai căutate de celebritățile mioritice. De curând, Dana a bifat și Grecia!

Întrebată dacă și-ar dori să se mute în vreunul din locurile pe care le-a vizitat, prezentatoarea a mărturisit că Maldive ar fi o variantă pentru care ar spune „Da” în orice secundă.

„M-aș muta în Maldive, pentru că e o feerie”, a zis ex-modelul Playboy.